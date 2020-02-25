رابطة السياسة الضريبية الكورية الجنوبية تقترح ضريبة من خطوتين على العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 25 فبراير 2020 11:52 مساءً - نصح خبراء الضرائب الكوريون الجنوبيون الحكومة الكورية بتطبيق ضريبة تداول منخفضة المستوى على أرباح العملات المشفرة قبل إخضاع المواطنين لضريبة الدخل المحولة، وفقًا لتقرير بيزنس كوريا. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الكورية عن خطة الإصلاح الضريبي في أواخر عام ٢٠٢٠.

وقد تمت التوصية بضريبة التداول منخفضة المستوى نظرًا لوجود بنية أساسية قانونية لفرض ضريبة النقل.

وخلال ندوة عقدت في ٢١ فبراير، نصح أعضاء رابطة السياسة الضريبية الكورية حكومة كوريا الجنوبية بسن هذه الخطة المكونة من خطوتين، بحجة أن اتباع نهج تداولي لتطبيق ضريبة دخل العملات المشفرة سيكون الأكثر فعالية.

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وقد وافقت رابطة بلوكتشين الكورية على اقتراح خبراء الضرائب، مبررة توصيتهم بالإشارة إلى أنه:

"لا تزال القوانين ذات الصلة غائبة والبنية التحتية للضرائب لا تزال غير كافية لتغطية العملات المشرة، وعلى هذا النحو، يجب إضافة بعض المكملات الغذائية على جانب حساب المصاريف".

وأضافت الرابطة أيضًا أنه قبل فرض ضريبة التحويل، من الضروري توضيح تعريف تكاليف اقتناء العملات المشفرة. ولكن ليس من السهل تحديد هذه لأن العملات المشفرة يتم تداولها بأسعار متعددة في مجموعة واسعة من البورصات في كوريا.