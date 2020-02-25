كوين تشك تعلن عن إتاحة كوانتم للتداول قريبًا

تام شمس - الثلاثاء 25 فبراير 2020 09:47 صباحاً - ربما تكون اليابان في طريقها إلى إنشاء عملة رقمية تصدرها الدولة، لكن لا يزال بإمكان الشركات المحلية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم الابتكار وتقديم بعض المنافسة الصحية.

تتعامل كوين تشك، وهي بورصة العملات المشفرة في الدولة الآسيوية، حاليًا في التداول والبيع والشراء مقابل أحد عشر عملة مشفرة. وقد أعلنت يوم ٢٥ فبراير أنها تخطط لإضافة عملة أخرى إلى هذا المزيج. قريبًا ستكون العملة المشفرة كوانتم (QTUM) هي الثانية عشرة المتاحة للتداول في البورصة.

كيف ستختلف كوانتم عن العملات المشفرة الموجودة في كوين تشك؟

كما هو الحال مع العملات المشفرة الأخرى التي تديرها البورصة، ستسمح كوين تشك لمستخدميها بإرسال واستقبال وشراء وبيع كوانتم.

ومع ذلك، سيتمكنون أيضًا من استخدام خدمة كوانتم لخدمة إقراض كوين تشك. بموجب الخدمة الحالية، يمكن للمستخدمين إقراض عملاتهم المشفرة إلى البورصة من خلال الاتفاق على اتفاقية عقود القروض. وبمجرد انتهاء هذا العقد، ستقوم كوين تشك بإرجاع العملة المشفرة بمعدل فائدة سنوي أعلى. كما تدعي البورصة أن سعر الفائدة السنوي قد يصل إلى ٥٪.

كوانتم هي عبارة عن منصة بلوكتشين أنشئت في ديسمبر ٢٠١٦. وهي تعمل مع كل من غوغل وأمازون لتطوير منصة التطبيقات اللامركزية الخاصة بها. واعتبارًا من ٢٥ فبراير، لم يتم تعيين تاريخ لإصدار العملة المشفرة.