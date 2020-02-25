وارن بافيت لا يريد امتلاك أي عملة مشفرة

تام شمس - الثلاثاء 25 فبراير 2020 09:47 صباحاً - قال وارن بافيت في مقابلة يوم الاثنين إن "العملات المشفرة ليس لها أي قيمة في الأساس."

ففي حديثه إلى مراسل سي إن بي سي بيكي كويك يوم ٢٤ فبراير، ناقش رابع أغنى شخص في العالم انطباعه عن بيتكوين بعد جمع التبرعات. وحضر الحفل جستين صن، الرئيس التنفيذي لشركة ترون، والمؤمن منذ زمن طويل بالعملات المشفرة.

في مايو ٢٠١٩، اجتمع الاثنان مع آخرين في حملة لجمع التبرعات لصالح مؤسسة غلايد فاونديشن، وهي مؤسسة خيرية تساعد المشردين في سان فرانسيسكو. وفي حديث الملياردير إلى الملياردير، اقترح صن الشاب على وارين المخضرم التفكير في الاستثمار في العملات المشفرة.

ومع ذلك، عند الضغط على إذا ما كان صن قد أعطاه أي عملة بيتكوين بعد التبادل، رفض بافيت:

"أنا لا أملك أي عملة مشفرة. ولن أفعل أبدًا ... لا يمكنك فعل أي شيء باستثناء بيعه لشخص آخر." Advertisements

وعلق أيضًا على حقيقة أن العملات المشفرة ارتبطت بغسل الأموال والإرهاب:

"لقد تم استخدام بيتكوين للتنقل بمبلغ لا بأس به من المال بطريقة غير مشروعة."

وقد حقق بافيت الجزء الأكبر من ثروته من صناديق التحوط والتأمين. ولديه ما يقدر بقيمة ٨٨,٩ مليار دولار.

المليارديرات يستثمرون في العملات المشفرة

شهدت بيتكوين استثمارات كبيرة من أصحاب الملايين والمليارديرات على حد سواء، ولكن كما أوضح وارن، فإن بعض من صنع ثرواتهم باستخدام وسائل أكثر رسوخًا يحجمون عن قبول العملات المشفرة. حيث قال مارك كوبان، الملياردير الذي اشتهر في فقاعة الدوت كوم، إنه يفضل "الحصول على الموز" من بيتكوين.

ومن ناحية أخرى، كانت هناك بعض قصص النجاح. فربما لم يتمتع تايلر وكاميرون وينكليفوس بفوائد فيسبوك، لكنهما يملكان صافيًا مشتركًا يزيد عن ١,٤ مليار دولار بعد تأسيس بورصة جيميني للعملات المشفرة.