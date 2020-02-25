شركة أمن بلوكتشين "كول بيت إكس" تجمع ١٦,٧٥ مليون دولار في جولة من الفئة "ب"

تام شمس - الثلاثاء 25 فبراير 2020 07:49 صباحاً - لا تزال كول بيت إكس، منشئة كل واليت لتخزين العملات المشهورة، تحظى بشعبية لدى المستثمرين. ففي بيان صحفي اليوم، أعلنت الشركة الناشئة التي مقرها تايوان أنها حصلت على تمويل إضافي للتوسع.

وبقيادة المجموعة إس بي آي كريبتو إنفسمنت باليابان، ومجموعة مونيكس وبيتسونيك، وصندوق التنمية الوطني لتايوان، قدمت المجموعة إلى كول بيت إكس ١٦,٧٥ مليون دولار من جولة تمويل من السلسلة "ب". وحتى الآن، جمعت الشركة ٣٠,٢٥ مليون دولار: ٥٠٠٠٠٠ دولار من جولة تمويل أولي، و١٣ مليون دولار من السلسلة "أ"، والجولة الأخيرة.

ومن خلال هذا التمويل الجديد الجاهز، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة كول بيت إكس مايكل أو مع كوينتيليغراف عن مستقبل سيغنا بريدج، وهو حل توقيع الشركة على لوائح فرقة العمل المالية (FATF). تسمح سيغنا لموفري خدمات الأصول الافتراضية المرخصين أو المسجلين في أي من النطاقات القضائية العالمية البالغ عددها ٢٠٠ سلطة بالتوافق مع القواعد التنظيمية مع الاستمرار في سهولة الاستخدام.

"في الماضي، لم يكن هناك مثل هذه البنية التحتية لتسهيل السلوك [بين بورصات العملات المشفرة]. لذلك قمنا ببناء سيغنا بريدج... كلما قمنا بإجراء معاملة لعملائنا، نشارك معلومات العميل في قناة خاصة وآمنة."

والموعد النهائي للامتثال لقاعدة السفر فرقة العمل المالية يقترب بسرعة في العديد من البلدان. اعتبارًا من اليوم، بدأت بالفعل العديد من بورصات العملات المشفرة أو تفكر في تنفيذ سيغنا بريدج لتلبية هذا الالتزام. كما تعمل سايفرتريس وشبكة شيفت أيضًا مع البورصات قبل الموعد النهائي.

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استراتيجية كول بيت إكس لعام ٢٠٢٠

قد تكون اليابان هي التوسعة الرئيسية التالية لكول بيت إكس حيث أصبحت سيغنا بريدج أكثر قبولًا من قبل البورصات في البلدان الأخرى.

"لقد كان تقدم سيغنا يتماشى مع الخطوات الكبيرة التي تم إحرازها في ممارسات اعرف عميلك/مكافحة غسيل الأموال للعملات المشفرة في مختلف الولايات الآسيوية، وخاصة اليابان. وعلى هذا النحو، ستنشئ كول بيت إكس كيان سيغنا في اليابان هذا العام لأننا ملتزمون بإجراء حوارات مفتوحة مع أصحاب المصلحة المحليين."

وعلى الرغم من أن الاستثمار من الفئة "ب" سيكون بالتأكيد دفعة قوية لشركة سيغنا، إلا أن كول بيت إكس لديها مجموعة من الأنظار. وقد ناقش "أو" معنى هذا التمويل بالنسبة لمستقبل شركته: