بيتكوين والأسواق التقليدية تتراجع بنسبة ٣٪ مع انتشار فيروس كورونا في إيطاليا

تام شمس - الثلاثاء 25 فبراير 2020 05:50 صباحاً - في صباح يوم الاثنين، انخفضت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل حاد حيث يخشى المستثمرون من استمرار انتشار COVID-١٩، المعروف أيضًا باسم فيروس كورونا.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، وضعت الحكومة الإيطالية الحجر الصحي في ١٠ مدن حيث ارتفع عدد الأشخاص المصابين بالفيروس شديد العدوى إلى ١٥٢ وحتى الآن مات ٧ أشخاص.

وقد بدا أن التهديد الأولي لفيروس كورونا الذي يمثله للأسواق العالمية قد خفت حدته بسبب تدخل الصين السريع والحجر الصحي الصارم على مستوى البلاد، والذي رسم صورة تم تجنب حدوث وباء عالمي فيها.

العدوى تنتشر إلى الأسواق التقليدية

مخطط DJI وS&P ٥٠٠ اليومي. المصدر: تريدينغ فيو

فيروس كورونا موجود حاليًا في ٣٠ دولة، وقد أجبر انتشار المرض في إيطاليا، إلى جانب انتشار الفيروس إلى إيران وكوريا الجنوبية والبحرين والكويت على مدار الأسابيع القليلة الماضية، المستثمرين والحكومات على التوصل إلى اتفاق مع هذا الاحتمال، والوضع يزداد سوءًا.

في الافتتاح، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحدة، حيث انخفض ١٠٣١ نقطة إلى ٢٧٩٦٠,٨٠. ويعد الانخفاض الحاد بنسبة ٣,٥٦٪ هو أسوأ تصحيح تشهده السوق منذ ديسمبر وفبراير ٢٠١٨. كما أدى التراجع إلى القضاء على جميع المكاسب التي حققها مؤشر داو في عام ٢٠٢٠.

ويعرض مؤشر إس وبي ٥٠٠ لضربة مماثلة، حيث انخفض بنسبة ٣,٤٪ إلى ٣٢٢٥,٨٩، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة ٣,٧٪ ليغلق عند ٩٢٢١. الأسواق في جميع أنحاء أوروبا أيضًا تمر بتصحيح حاد.

يخشى عدد متزايد من المحللين الآن من أن التراجع الحاد اليوم قد يكون بداية لتصحيح أقوى من ١٠٪ إلى ١٥٪ حيث من المتوقع أن تؤثر المحاجر الصحية الضخمة الموجودة في العديد من المدن الصينية الرئيسية سلبًا على الأسواق والتجارة الدولية.

وأوضح جيم كرامر مضيف ماد موني على سي إن بي سي أن الأسهم "حالية للغاية بحيث لا يمكن لمسها" لأن الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية "تعتمد عليها بدرجة كبيرة" على التصنيع في الصين. وحث كرامر على توخي الحذر عند النظر إلى التراجع الحالي باعتباره فرصة للشراء، وقال:

"يجب أن أؤكد، مرة أخرى، أن المخاطر الكبيرة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا تتعلق بسلاسل التوريد المتوقفة وتباطؤ الأعمال المصاحب في جميع أنحاء العالم." Advertisements

سعر بيتكوين ينخفض بينما يرتفع الذهب والفضة

ومن المثير للاهتمام، أنه مع تصحيح الأسواق، ظل سعر بيتكوين (BTC) محددًا على مدار اليوم ولكنه تراجع في النهاية بنسبة ٣,٢٨٪ ليصل إلى ٩٤٧٣ دولارًا خلال ساعات الظهيرة في الولايات المتحدة.

ويعتقد العديد من دعاة بيتكوين أن الأصل الرقمي مرتبط عكسيًا بالأسواق التقليدية وكثيرًا ما اقترح أن يتدفق المستثمرون إليه كتحوط ضد التقلبات في الأسواق التقليدية ولكن هذا ليس هو الحال اليوم.

مخطط سعر بيتكوين اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

على الرغم من التراجع ٣,٢٨ ٪، ففي وقت كتابة المقالة تواصل بيتكوين التداول في نطاق ٩٤٠٠ دولار إلى ٩٩٠٠ دولار. ونظرًا لتزايد الخسائر الحدية في السعر، ارتفع سعر الذهب بحوالي ٢٪ ليصل إلى أعلى مستوى له خلال ٧ سنوات عند مستوى ١٦٧٦,٦٠ دولارًا، وتبعت الفضة مع تحقيق مكاسب مماثلة.

الرسم البياني اليومي للذهب والفضة وزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

من المؤكد أن المستثمرين والمحللين في العملات المشفرة لديهم فضول لمعرفة السبب وراء فشل بيتكوين في تحقيق تقدم الذهب اليوم، حيث يشار إلى أصل العملات المشفرة على أنه "ذهب رقمي".

وفي السابق، في حالات التقلب في الأسواق التقليدية وعدم الاستقرار الجيوسياسي، حقق سعر بيتكوين مكاسب كبيرة. ففي عام ٢٠١٩، ارتفع الأصل الرقمي بقوة حيث أثرت التوترات بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سلبًا على الأسواق وفي وقت سابق من هذا العام عندما خشي المستثمرون من أن الولايات المتحدة على وشك الحرب مع إيران.

وسيراقب المستثمرون الآن لمعرفة إذا ما كان الارتفاع الطارئ قد حدث مع فتح أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم يوم الثلاثاء ومن المرجح أن يكون مستثمرو العملات المشفرة قد تقاطعوا على أمل سعر بيتكوين بعد أي انتعاش قصير الأجل من قبل الأسواق التقليدية.