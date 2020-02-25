المحامون ينافسون على من يحصل على قيادة الدعوى الجماعية ضد تيثر

تام شمس - الثلاثاء 25 فبراير 2020 05:50 صباحاً - في محكمة أمريكية للمقاطعة الجنوبية في نيويورك، استمعت القاضية كاثرين فايلا بعد ظهر هذا اليوم من ثلاثة فرق مدعية رفعت دعوى قضائية ضد آيفينكس والتنافس على العمل كمستشار رئيسي في الدعوة الجماعية الناشئة مع عشرات الآلاف من الأعضاء المتضررين.

وقد تم ادعاء أن شركة آيفينكس التي أطلقت العملة المستقرة تيثر (USDT) وشركتها التابعة بيتفينكس هي المسؤولة عن التلاعب بسوق بيتكوين في عام ٢٠١٧ - وهو ما تنفيه الشركة بشدة.

حيث أوضح كايل روش، الذي يمثل المدعين ليبوويتز وآخرين أيضًا، أن شركته روش كيرولنيك فريدمان كانت أول من قام بالتحقيق في التلاعب المزعوم في السوق، وهو أول من قدم شكوى، كما أنه يمتلك أفضل خبرة في مجال العملات المشفرة. وقال روش "إن العملات المشفرة فريدة من نوعها، وأن القانون جديد، وهذه القضية تعرض قضايا تعريفية صعبة".

كما أضاف أن القضية ينبغي ألا تقتصر على قضايا بيتكوين وحدها، بل يجب أن يتضمن عملات مشفرة أخرى مثل إيثريوم والتي قد تتضرر من خلال نظام الضخ والتفريغ المزعوم.

ويقول روش "إن العملات المشفرة تعمل حقًا كسوق واحد. فالأشخاص الذين يشترون عملة مشفرة واحدة غالبًا ما يشترون الكثير، وخاصة في فقاعة السوق كما حدث في صيف عام ٢٠١٧". كما أشار إلى الصفحة ٤٣ مما يسمى ورقة غريفين، وإدخاله في الأدلة.

وتلك الورقة الأكاديمية، هل بيتكوين غير مرتبطة حقًا؟ بقلم جون م. غريفين وأمين شمس، نُشرت في يونيو ٢٠١٨ وتم تحديثها لاحقًا. وهي تحث إذا ما كانت تيثر قد أثرت على بيتكوين وغيرها من أسعار العملات المشفرة خلال طفرة ٢٠١٧. وقد وجد المؤلفون أن عمليات الشراء مع تيثر تم توقيتها في أعقاب الانكماش في السوق وأدت إلى "زيادات كبيرة في أسعار بيتكوين". وأصبحت هذه الورقة بحثًا أساسيًا عن جميع الدعاوى القضائية الأربع التالية.

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ولطالما شكك الكثيرون في مجتمع العملات المشفرة في أن تيثر مدعومة فعليًا بالدولار الأمريكي بمعدل واحد إلى واحد كما هو مطلوب. ووجدت ورقة غريفين أيضًا "احتياطيات تيثر غير المؤمنة قبل نهاية الشهر".

وقد أوضح روش أن ورقة غريفن أظهرت أن سعر بيتكوين كان ينخفض ​​قبل إصدار تيثر، ولكن بعد إصدار تيثر ارتفع سعر بيتكوين - وهذا حدث مع ست عملات مشفرة أخرى كذلك.

الأبحاث مقابل الخبرة

جادلت كارين ليرنر من كيربي ماكلينيرني، تمثل المدعين يونغ وكورتز وكريستال وآخرون، بأن نوعًا مختلفًا من الخبرة كان أكثر أهمية في القضايا من هذا النوع. "نحن محامون في قضايا جماعية، ونحن محاميون في مجال مكافحة الاحتكار والسلع". وزعم أنه على الرغم من أنهم لم يكونوا أول من رفع شكوى، إلا أن عملهم كان الأكثر أصالة، حيث كان تحليل الانحدار واسع النطاق حدد ١١٥ تاريخًا محددًا عند حدوث التلاعب بالسوق و ٢٥٦ معاملة فعلية. كما جادلت بأن خوارزمية الملكية الخاصة بشركتهم ستظهر "علاقة تسعير ثابتة بين العقود الآجلة لبيتكوين وعملة يتكوين".

وشكك براين كوكران، محامي لدى روبنز غيلر، يمثل المدعي إيبانكس وآخرون كذلك، في خبرة العملات المشفرة الفريدة لروش. إنه "يقول إن قضيته هي الوحيدة المتعلقة بالعملات المشفرة في فلوريدا تمنحهم خبرة أكثر من قضيتي العملات المشفرة اللتين توليتهما - وهما دعوتان جماعيتان."

من سيقاضي تيثر؟

الأهم من ذلك، انتقد كوكران حجم الدعوى الذي اقترحته مكاتب المحاماة الأخرى. لقد عرّفها روش بأنها أي شخص يمتلك العملات المشفرة على مدار السنوات الست الماضية. وهذا مبالغ فيه - وواسع للغاية. إن بيتكوين وعقود بيتكوين الآجلة أقرب إلى تعريفي للفئة. ولا يجب تضمين كل العملات المشفرة. "فسيكون ذلك ببساطة أخذ أموال من ضحايا حقيقيين ومنحها للآخرين.

وحسبما قد يتم جمعه، كان هناك العديد من المحامين الذين حضروا المرافعات الشفوية: ١٢ محاميًا مثلوا المدعين الأربعة، بينما أرسل فريق الدفاع ثلاثة محامين فقط لمراقبتهم - مع وجود حيز إضافي، اضطر العديد من المحامين إلى شغل مقاعد في المحلفين. ومع اقتراب الجلسة من نهايتها، قالت القاضية فايلا: "كنت آمل أن أقرر الاقتراح اليوم، لكنكم جعلتم قراري صعبًا للغاية". ووعدَت باتخاذ قرار يوم الخميس في الساعة ٤ مساء بالتوقيت الشرقي القياسي.