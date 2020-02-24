بورصة العملات باينانس تضيف دولار هونغ كونغ إلى بوابة العملات الورقية

تام شمس - الاثنين 24 فبراير 2020 06:49 مساءً - تسمح باينانس، وهي أشهر بورصات العملات المشفرة في العالم، الآن بالودائع بدولار هونغ كونغ.

فوفقًا لإعلان بتاريخ ٢١ فبراير، تقدم باينانس الآن إمكانية الإيداع والسحب بدولار هونغ كونغ بدون رسوم إيداع. وبعد إيداع دولارات هونغ كونغ، يمكن للمستخدمين إنفاقها على العملات المشفرة.

ويتم تمكين عمليات الإيداع من خلال شراكة بين باينانس ومعالج الدفع إي باي. كما يمكن للمستخدمين الإيداع باستخدام السويفت أو التحويل البنكي أو SEPA أو Fasapay أو PM وغيرها من خدمات إيداع وسحب العملات الإلكترونية.

ويبدو أن باينانس تحاول دفع المزيد من السيولة إلى سوق العملات المشفرة. فحسبما ذكرت كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الشهر، أضافت البورصة مؤخرًا ١٥ خيارًا إضافيًا للعملات الورقية لمشتريات فيزا وماستركارد على منصتها. وقبل هذا الإعلان بفترة وجيزة، أضافت الشركة أيضًا أزواج الروبل الروسي لمنصة التداول من نظير لنظير.

Advertisements

وتشير كل هذه الجهود إلى أن باينانس تحاول جذب الناس للانضمام إلى سوق العملات المشفرة خلال هذا السوق الصاعد الجديد. ومع ذلك، فإن الزيادة في قاعدة المستخدمين لا تخلو من العواقب.

الصيانة غير المجدولة

وسط الزيادة الأخيرة في أحجام المستخدمين، أبلغت المنصة أيضًا عن صعوبات تقنية. حيث يشير تقرير تم نشره في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن جزءًا من مشكلات الأداء التي كان على مستخدمي باينانس تحملها يرجع إلى زيادة غير متوقعة في عدد الزيارات. ويقرأ البحث:

"الفرق بين بيتكوين عند ١٠٠٠٠ دولار هذه المرة وبين الأوقات السابقة، هناك الكثير من المستخدمين الآن. وفي حين أن هذه علامة قوية على الانتعاش القوي لسوق العملات المشفرة، فإنها تضع عبئًا كبيرًا على أنظمتنا."

وفي الآونة الأخيرة، عبر تشانغ بينغ زاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باينانس، عن فكرة أن سعر بيتكوين لم يتكيف بعد مع خفض المكافآت التالي إلى النصف وسيزداد أكثر.