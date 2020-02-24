شبكة إيوس تعاني من تدهور الأداء، حسبما تقول كوين بيز

تام شمس - الاثنين 24 فبراير 2020 02:49 مساءً - قالت بورصة العملات المشفرة الأمريكية الكبر "كوين بيز" إن شبكة إيوس تواجه بعض المشاكل.

ففي ٢٠ فبراير، أصدرت كوين بيز تحديثًا للحالة ينص على أن "شبكة إيوس قد تدهورت في الأداء. وقد تتأخر عمليات الإرسال والاستقبال".

كما نشرت البورصة تغريدة بعد يومين، قائلة إن شبكة إيوس لا تزال تعاني من تدهور الأداء وأن إرسال إيوس الخارجي تم تعطيله مؤقتًا، لكن شراء وبيع إيوس داخل بورصة العملة المشفرة كان يعمل بشكل طبيعي.

ومع ذلك، أجاب منتج كتل إيوس "EOS Nation"، في ٢٢ فبراير، أنه على الرغم من وجود مشكلات مع الانقسامات الصغيرة في ٢٠ فبراير، فإن شبكة إيوس الرئيسية"موثوقة للغاية حاليًا".

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وتضمّنت التغريدة رسمًا بيانيًا يظهر انخفاضًا طفيفًا يوم ٢٠ فبراير، حيث تم فقدان ١٩٢ كتلة بسبب مشكلة الانقسام الصغير، لكنه أشار إلى أداء مستقر على الشبكة الرئيسية خلال الأسبوعين الماضيين.

مشاكل الأداء السابقة

واجهت شبكة إيوس مشكلات في الأداء في الماضي، ويبرز المخطط الذي نشره EOS Nation أهمها فقط. ففي الأسبوع الأخير من شهر يناير، فوتت ٢٠ ألف كتلة باليوم في المتوسط.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف أكتوبر ٢٠١٩، ادعى البحث أن إيوس يمكن أن تتعرض لهجمات الازدحام التي يمكن أن تجمد الشبكة. وقد سمح الاستغلال على ما يبدو للمهاجم بسرقة أكثر من ١١٠٠٠٠ دولار من العملات المشفرة من تطبيق مقامرة تابع لإيوس. كما ادعت الشركة الأم لشركة إيوس "بلوك.ون" أن الشبكة تعمل بشكل طبيعي.

وواجهت الشبكة العديد من المشكلات المتعلقة بالتجميد بعد الإطلاق مباشرة، وعانت مؤخرًا من مشاكل ازدحام الشبكة بسبب توزيع توكن EIDOS.