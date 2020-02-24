الملياردير القطري وسام المانع يقاضي فيسبوك بسبب إعلانات وهمية للعملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 24 فبراير 2020 02:49 مساءً - يرفع زوج جانيت جاكسون السابق، وهو الملياردير القطري وسام المانع، دعوى قضائية ضد فيسبوك بعد أن استغل محتال عملات مشفرة صورته للترويج لنفسه في الشرق الأوسط دون إذنه.

وقد ذكرت صحيفة التايمز يوم ٢٣ فبراير أن "المانع" يطالب بتهمة التشهير والبطلان الخبيث والإعلان الخاطئ من قبل شركة العملة المشفرة التي لم يُذكر اسمها.

وتم رفع دعوى تشهيره في دبلن، المقر الأوروبي لفيسبوك، حيث يعتبر الإطار القانوني لمثل هذه الحالات أكثر استعدادًا للمدعين من الولايات المتحدة.

مقاضاة الفيسبوك في دبلن، وليس مينلو بارك

تتمتع قضايا التشهير، وفقًا لمحامي التشهير بولفاست بول تويد، بفرصة أكبر للنجاح في أوروبا، حيث يزعم أن فيسبوك تحاول "الاختباء" وراء مبادئ التعديل الأولى للولايات المتحدة للتهرب من مسؤولياتها عن حماية سمعة المستخدمين.

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ومع تردده في إجراء المقابلات، يقال إن المانع يبذل قصارى جهده لتقييد المعلومات العامة والتغطية على موقعه الشخصي الرسمي، wissamalmana.com. وفي الآونة الأخيرة، استخدم الموقع لتوضيح أنه ليس لديه حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وأن أي ملفات تعريف مرتبطة به ظاهرًا "لا يجب أن يتم نقلها أو استخدامها كمصدر للمعلومات الدقيقة."

يمتلك المانع - الذي تقدر ثروته بمليار يورو - الحقوق الإقليمية الحصرية لماركات مرموقة مثل هارفي نيكولز وألكساندر ماكوين وبالينسياغا وهيرميس، بالإضافة إلى امتياز ماكدونالدز لقطر. وقد كان متزوجًا من نجمة البوب ​​الشهيرة جانيت جاكسون بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٧.

وقد مثّل تويد في السابق أمثال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة والناقد القطري غانم نصيبه ضد فيسبوك. كما مثل جستين تيمبرليك وجيسيكا بيل وجنيفر لوبيز ونيكولاس كيج وهاريسون فورد في قضايا تشهير إيرلندية.