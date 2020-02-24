بيتكوين يمكنها فائدة المجتمع الإفريقي الأمريكي

تام شمس - الاثنين 24 فبراير 2020 09:45 صباحاً - إن مسألة العرق عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة قضية حساسة، وليس بدون سبب. فقد ولد المجتمع الأمريكي من أصل إفريقي إلى حد كبير في وضع غير مؤات اقتصاديًا، مع نظام مالي قديم تغذيه الممارسات غير الأخلاقية مثل إعادة الحرمان المهيكل من الخدمة بناءً على العرق، من بين أمور أخرى كثيرة. ومع ذلك، قد تمنحهم العملات المشفرة الفرصة لتسوية الأمور في النهاية.

جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر، ليس غريبًا على الجدال. حيث تستضيف منصته حاليًا ٣٣٠ مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ويبلغ عدد متابعيه في الوقت الحالي ما يزيد قليلًا عن ٤,٣ ملايين. وفي يوم الأحد، استخدم هذا التأثير للترويج لكتاب جديد يناقش فوائد بيتكوين المحتملة للمجتمع الأمريكي من أصل إفريقي.

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حيث يقدم كتاب "Bitcoin & Black America"، من تأليف أيسايا جاكسون، تحليلًا للدور الذي يمكن أن تلعبه العملات المشفرة مع الأمريكيين من أصل إفريقي، وهي مجموعة تعاني على يد المؤسسات المالية الكبرى تاريخيًا. ومع ذلك، يلاحظ المؤلف، أن الإفريقيين الأمريكيين في الولايات المتحدة لم يستخدموا العملات المشفرة إلى حد كبير لمحاولة تحقيق الاستقلال المالي.

يحتاج مفهوم العملات المشفرة بين الأمريكيين من أصل إفريقي إلى التغيير

واحدة من المشاكل، وفقًا لجاكسون، هو تصور العملات المشفرة بين المجتمع الإفريقي الأمريكي. فهم ليسوا وحدهم الذين يرون بيتكوين عملية احتيال، مع استمرار مخططات جديدة في استغلال قلة الرقابة التنظيمية التي ظهرت في الأخبار. وقد جعلت المعلومات الخاطئة إلى جانب عدم الوصول إلى الخدمات المصرفية من الاستثمار في العملات المشفرة تحديًا بين الأشخاص الأمريكيين الإفريقيين في الولايات المتحدة. ويقول جاكسون إن هذا يجب أن يتغير.

تم نشر Bitcoin & Black America في الأصل في يوليو ٢٠١٩، وقد تلقى هذا الإصدار دعمًا من الانتعاش الأخير لسوق العملات المشفرة. ويمكن لتأييد دورسي هذا الأسبوع أيضًا أن يكون له تأثير مماثل.