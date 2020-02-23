العملات المشفرة تظهر في سمبسونز حيث يوضح جيم بارسونز أنها "نقود المستقبل"

تام شمس - الأحد 23 فبراير 2020 10:49 مساءً - ظهر في واحدة من أحدث حلقات مسلسل "ذا سمبسونز" التي تم بثها حديثًا ظهور جيم بارسونز من بيغ بانغ ثيوري والذي ظهر كنجم ضيف لشرح العملات المشفرة وكيف تعمل بلوكتشين.

وفي الأغنية والرقص يتنبأ بأن العملة المشفرة هي المال المستقبلي، ويقول دفتر السجلات المتحرك: "كل يوم أقترب من أن أكون نقود المستقبل. لست في محفظتك، فأنا في جهاز الكمبيوتر الخاص بك!

وفي نهاية حديث جيم، توجد رسالة مبدئية على الشاشة. وهي توضح أيضًا كيفية عمل العملات المشفرة، جزء منها يقول:

"إن استخدام كلمة "العملات الشفرة" مرارًا وتكرارًا أثناء تعريفها يجعل الأمر يبدو وكأنه لدينا فهم مبتدئ للعملات المشفرة. حسنًا، هذا كومة كاملة من العملات المشفرة. وفي هذا النظام، يتم تعريف القواعد لإنشاء وحدات إضافية من العملات المشفرة. والتي يتم توليدها بواسطة عملات ورقية مثل العملة التقليدية أو يتم طرحها بشكل عشوائي أو يتم منحها بالكامل إلى LeBron." Advertisements

وقد رحب مجتمع العملات المشفرة بالحلقة. حيث قام حساب Altcoin Daily بالتعليق قائلًا:

"لقد فعلها ذا سمبسونز! فقد تم شرح العملات المشفرة إلى ليزا من قبل جيم بارسونز العظيم على #ذا_سيمبسونز! إنه مال المستقبل! وأنا صعودي!"

كما أشارت بعض التعليقات على التغريدات إلى أن مسلسل ذا سمبسونز يتمتع بسمعة طيبة في التنبؤ بالمستقبل على مر السنين. فقبل عشر سنوات، عرض المسلسل دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، وفي الآونة الأخيرة خمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل غيم أوف ثرونز.