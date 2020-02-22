أدنى مستوى لهيمنة بيتكوين على مدى ٦ أشهر لا يعني أن السعر "هابط للغاية"

تام شمس - السبت 22 فبراير 2020 08:50 مساءً - واصلت بيتكوين (BTC) التداول في ممر ضيق يوم ٢٢ فبراير، حيث كانت الأسواق تنتظر تحركًا جديدًا بعد انخفاض الأسعار المفاجئ بنسبة ٨٪ في الأسبوع الماضي.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

بيتكوين في مرحلة "تصحيح في سوق صعودي"

أظهرت بيانات من كوين٣٦٠ وأسواق كوينتيليغراف أن بيتكوين مقابل الدولار ينفق يومًا آخر في منطقة مستقرة بين ٩٥٠٠ دولار و٩٨٠٠ دولار، بعد أن بقي هناك منذ يوم الخميس.

وفي السابق، كان تفاعل المتداولين ينحصر في الحيرة لأن الزوج خسر ما يقرب من ١٠٠٠ دولار في غضون دقائق، ورفض بشدة تحويل المقاومة ١٠٥٠٠ دولار إلى دعم.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

لا تزال الدوافع وراء هذا الحدث غير واضحة، لكن المشاركين في السوق لم يصدروا بعد قرارًا هبوطيًا حول بيتكوين بشكل عام.

وبالنسبة لمحلل أسواق كوينتيليغراف مايكل فان دي بوب، حتى الخسائر الجديدة لن تكون بالضرورة مدعاة للقلق.

وقال في تغريدة يوم الجمعة "... لا أرى أي شيء متجه نحو الانخفاض بشكل خاص.

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"حتى الآن: هو مجرد خطوة تصحيحية في سوق صعودي. حتى مستوى ٨٨٠٠ دولار لن يكون بهذا السوء".

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن المقاييس الفنية تغذي أيضًا التفاؤل المستمر بين المحللين الآخرين.

وتاريخيًا، لا يزال عام ٢٠٢٠ عامًا قياسيًا لمتوسط ​​السعر المرجح. وعلى خلفية ٣٥٪ من العائدات حتى الآن، يشير مؤشر آخر إلى أن بيتكوين في منتصف دورة صعودية قد تستمر ما يصل إلى ٥٧٠ يومًا أخرى.

وقد قدمت العديد من الشخصيات البارزة توقعات أسعار صعودية على المدى القصير - وتشمل هذه السعر ٢٧٠٠٠ دولار بحلول أغسطس من توم لي بفندسترات. وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، قال ماكس كيزر إنه ضاعف توقع السعر المستهدف على المدى الطويل بأربع مرات.

العملات البديلة تتوقف ولكن تكسب حصة في السوق

وضعت العملات البديلة في الوقت نفسه في تحركات تقليدية على نطاق واسع لأن افتقار بيتكوين للزخم بدا أنه يعوق التقدم.

وعبر أكبر ٢٠ من العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، كانت هناك حركة بحوالي ١٪ من الأسواق المتميزة، فقط لايتكوين (LTC) كسر الاتجاه مع مكاسب بنسبة ٣٪ على مدار ٢٤ ساعة.

وكانت إيثيوم (ETH)، وهي أكبر عملة بديلة، ثابتة مقارنة بيوم الجمعة ويتم تداولها بسعر أعلى بقليل من ٢٦٠ دولارًا.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة ٢٨٠ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، وبلغت حصة بيتكوين ٦٢,٧٪ - وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو ٢٠١٩.