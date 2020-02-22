بيتكوين كاش تواجه "الموت البطيء" بعد اختراق مزعوم بقيمة ٣٠ مليون دولار

تام شمس - السبت 22 فبراير 2020 12:51 مساءً - أصبحت العملة البديلة بيتكوين كاش (BCH) موضوع تكهنات شديدة بعد أن ادعى مستثمر كبير أنه خسر ٣٠ مليون دولار في أحد عمليات الاختراق للمحفظة.

ففي منشور ريديت تم حذفه الآن من ٢٢ فبراير، قال المستثمر، الذي يبدو أنه مؤسس دريم هوست، جوش جونز، إن المهاجم سرق أيضًا ١٥٠٠ بيتكوين (BTC) بقيمة ١٤,٤ مليون دولار.

المخترق يسرق ٤٥ مليون دولار

جاء الاختراق في صورة هجوم على بطاقة SIM الخاصة بجونز. وحتى الآن، لم يؤكد إذا ما كان هذا "مبادلة SIM"، أو إذا ما كان قد تم الاستيلاء على الأموال بوسائل أخرى.

وفي المنشور المحذوف، ناشد جونز القائمين بتعدين بيتكوين كاش بعدم التحقق من صحة المعاملات. حيث كتب قائلًا:

"لقد حصلت المعاملات على ٣ تأكيدات فقط، إذا كان بإمكان أي من القائمين بالتعدين/ المجتمع المساعدة بطريقة ما، فأنا أمتلك المفاتيح الخاصة. تُرجى المساعدة.. وهناك مكافأة كبيرة بالطبع".

وفي معرض تعليقه على الأحداث، حذر دوفي وان، الشريك المؤسس في صندوق أصول العملات المشفرة "بريميتيف فنتشرز"، من أن التأثير سوف يتجاوز جونز نفسه.

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وفي سلسلة من التغريدات، قامت وان بإعادة إنتاج منشور ريديت، منتقدًا جونز للاحتفاظ بمثل هذا الكم الكبير من العملات المشفرة في محفظة يمكن الوصول إليها ببساطة من هاتفه الذكي. ووصفت الهجوم بأنه "وحشي حقًا".

وان: دراما بيتكوين كاش ستؤدي إلى "الموت البطيء"

بعد ذلك، أضافت وان أن المتسلل كان يقوم بتقسيم الأموال المسروقة، على الأرجح في محاولة لإخفاء أصلها وجعل بيعها أسهل في البورصات.

وكتبت "فلتودع بيتكوين كاش .. يمكن فقط للإنفاق المزدوج أن يساعد هذا الرجل الفقير الآن"، مضيفة أن بيتكوين كاش باعتبارها عملة مشفرة تواجه تهديدًا كبيرًا:

"وبغض النظر عن هذا الاختراق الذي تبلغ قيمته ٦٠٠٠٠ دولار من بيتكوين كاش، والخلاف بين معسكرات العملة بين فير وجيهان، فإن كل ذلك سيمثل موتًا بطيئًا".

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، شهدت بيتكوين كاش العديد من الأحداث المثيرة للجدل طوال حياتها، بما في ذلك شوكة صلبة في عام ٢٠١٨ والتي أدت إلى إنشاء عملة بديلة آخر، وهي بيتكوين إس في (BSV).

في وقت كتابة المقالة، لم تتفاعل بيتكوين كاش مقابل الدولار تقريبًا على الاختراق، حيث انخفضت بنسبة ١٪ فقط في اليوم ليتم تداولها عند ٣٧٣ دولارًا. ومن عام حتى تاريخه، ما زال الزوج مرتفعًا بنسبة ٨٠٪.