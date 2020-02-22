الدوري الأمريكي للمحترفين والاتحاد الوطني لكرة القدم يؤيدان التوكنات غير القابلة للاستبدال، ولكن ليس ترميز العقود

تام شمس - السبت 22 فبراير 2020 10:45 صباحاً - غطى كوينتيليغراف فعالية NFT NYC، التي أجريت على بعد مائتي قدم من تايمز سكوير والمخصصة للتوكنات غير لقبلة للاستبدال.

وفي حين أن معظم الشركات في NFT NYC هي الشركات الناشئة التي لا تزال في مرحلة مبكرة من لبحث عن مستخدميها، يوجد لدى منظمتين مشاركتين مئات الملايين من المعجبين حول العالم.

وقد انضم أدريانا أوكيف، نائبة الرئيس المشارك للشراكات في الدوري الأمريكي للمحترفين، وصوفي غايج، المستشارة في رابطة لاعبي الاتحاد الوطني لكرة القدم، إلى جلسة لمناقشة قيمة تقنية بلوكتشين للعلامات التجارية الكبرى. وقد سجل كوينتيليغراف مقابلة حصرية بعد مناقشتهما العامة.

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التوكنات غير القابلة للاستبدال سوف تخلق مزيدًا من المشاركة للمشجعين

تقول أوكيف "إن هذه طريقة جديدة للجماهير للتواصل مع ألعابنا". لكن غايج، وهي محامية، شير إلى أن "هناك الكثير من عدم اليقين: هل هذه توكنات خدمة أم أنها أوراق مالية؟" وقد أصدرت بانيني، وهي عملاقة في سوق بطاقات اللاعبين التقليديين، بطاقات قائمة على أساس بلوكتشين للاتحاد الوطني لكرة القدم ودوري البيسبول الرئيسي والدوري الأمريكي للمحترفين وكذلك لمختلف فرق كرة القدم. "إنه مجال جديد للنمو. وهناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة "، حسبما قالت غايج.

الدوري الأمريكي للمحترفين يجرّب كلٍ من شبكات بلوكتشين العامة والخاصة

لقد جرب الدوري الأمريكي للمحترفين مع كل من شبكات بلوكتشين العامة والخاصة، ولكل منها إيجابيات وسلبيات، حيث تسمح القيود العامة بمزيد من الحرية ومشاركة أكبر على حساب السيطرة. وتمنحك شبكات بلوكتشين الخاصة سيطرة أكبر، لكنك تتاجر بالحرية والمشاركة من أجلها. كما شاركت أوكيف في نصيحتها لأصحاب المشاريع الذين يتطلعون إلى بيع منتجاتهم إلى الدوري الأمريكي للمحترفين:

"لقد قابلنا عشرات الشركات في المجال. وقد كانوا يأتون إلينا بقدرات وليس منتجات".

لا يتم اعتماد ترميز لعقود اللاعبين

يحب العديد من اللاعبين في الدوري الأمريكي للمحترفين والاتحاد الوطني لكرة القدم في مجال العملات المشفرة. وربما كان اللاعب الأكثر جرأة في المجال هو اللاعب سبنسر دينويدي من فريق نتس في محاولة لترميز عقده مع الدوري الأمريكي للمحترفين. وفي نهاية المطاف، ألغى الدوري الأمريكي للمحترفين الأمر - وتؤمن كل من غايج وأوكيف أننا لن نرى ترميز العقود في أي وقت قريب