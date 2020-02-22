تشيناليسيس تراقب الامتثال لمكافحة غسل الأموال لبورصة العملات المشفرة كوين فيلد

تام شمس - السبت 22 فبراير 2020 02:46 صباحاً - وسط مشهد تنظيمي مشدّد للعملات المشفرة، انضمت شركة تحليلات بلوكتشين إلى تحليل الأوراق المالية كوين فيلد.

وتخطط كوين فيلد لاستخدام تقنية تشيناليسيس للمساعدة في ممارسات مكافحة غسل الأموال أو AML، حسبما أعلنت تشيناليسيس يوم ٢٠ فبراير.

العملات المشفرة تترك الغرب المتوحش خلفها

ربطت وسائل الإعلام بين مجال العملات المشفرة الجديدة نسبيًا وبين الغرب المتوحش - لكونها صناعة متخصصة بعيدة عن الأضواء التنظيمية.

ومع ذلك، خلال العامين الماضيين، قامت هيئات الإدارة في جميع أنحاء العالم باتخاذ إجراءات صارمة ضد الصناعة، وأغلقت المنصات وفرضت غرامات دولية وأضافت المتطلبات.

حيث قام الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، بتشديد قبضته على ممارسات مكافحة غسل الأموال، حيث أدخل لوائح جديدة تعرف باسم ٥AMLD. ففي يناير، أعلنت بورصة المشتقات المشفرة ديريبت عن مغادرتها إلى بنما، تاركة هولندا الخاضعة للتنظيم من الاتحاد الأوروبي وتهرب من ٥AMLD.

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ولمواكبة اتجاه التوقعات التنظيمية وأعمال الشرطة، قالت كوين فيلد إنها ستستخدم تقنية تشيناليسيس 'اعرف معاملاتك أو KYT، لتراقب غسل الأموال وغيرها من المخالفات.

وتتعلق تكنولوجيا تشيناليسيس التي تستخدمها كوين فيلد بالحركات حول العديد من أصول العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين ولايتكوين وإيثريوم وغيرها.

كوين فيلد وتشيناليسيس كلاهما يريدان الشفافية

تهدف تشيناليسيس وكوين فيلد إلى إرضاء المنظمين في جميع أنحاء العالم. وقال جاسون بوندس، كبير مسؤولي الإيرادات في شركة شايناليز في الإعلان: "نعتقد أن الالتزام أمر بالغ الأهمية للاعتماد الرئيسي للعملات المشفرة، ونتطلع إلى إقامة شراكة مع كوين فيلد لتعزيز الاستخدام الآمن للعملات المشفرة عالميًا".

وبالإضافة إلى استخدام حل اعرف معاملاتك من تشيناليسيس، قالت كوين فيلد إنها تخطط للعمل مع مفاعل تشيناليسيس ريأكتور التابع لشركة بلوكتشين للتحليلات كوسيلة للغوص بشكل أعمق في المواقف الواضحة.

وتشيناليسيس هي مشاركة مهمة في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين. وقد قدمت المنظمة بيانات مهمة في عدد من السرقات المتعلقة بالعملات المشفرة في السنوات الأخيرة.