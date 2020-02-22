أوبن سي: من سيارات الفورمولا ١ إلى العملات المشفرة المزيفة

تام شمس - السبت 22 فبراير 2020 02:46 صباحاً - كان كوينتيليغراف على الأرض في حدث التوكنات غير القابلة للاستبدال في مدينة نيويورك لمراقبة الفعالية الأحدث والأكبر في مجال التوكنات غير القابلة للاستبدال. ومن بين العديد من المشاريع والشركات الحاضرة، قابلنا ألكس عطا الله، المؤسس المشارك لأوبن سي للتعرف على كل شيء عن شركته.

وأوضح عطا الله أن أوبن سي هو "سوق للسلع الرقمية، بما في ذلك المقتنيات وعناصر الألعاب والفن الرقمي والأصول الرقمية الأخرى التي تدعمها سلسلة بلوكتشين مثل إيثريوم". والمجال بأكمله لها جذور في كريبتو كيتيز، لكنها نمت بشكل كبير منذ ذلك الحين. والآن، تتوق بعض أكبر شركات الاستثمار الرأسمالي للاستثمار فيها.

سيارة الفورمولا ١ مقابل ٤١٦ إيثريوم

بدأ سوق أوبن سي بكريبتو كيتيز، لكن تشكيلة المنتجات المتاحة قد توسعت بشكل كبير منذ ذلك الحين. وواحدة من أكثر السلع إثارة التي تم بيعها حتى الآن على أوبن سي كانت التوكنات غي القابلة للاستبدال تمثل سيارة في لعبة فورميولا ١ القادمة التي تم بيعها مقابل ٤١٥,٩ إيثريوم (حوالي ١٠٧٠٠٠ دولار في ذلك الوقت) في مايو ٢٠١٩.

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"لقد تحدثت مع الرجل. إنه محب للتجميع، وليس محب تجميع فورمولا ١، ولكن العملات المشفرة. إنه يحتفظ بها على المدى الطويل، وهو يعتقد أن الأمر يستحق الكثير من المال".

العملات المشفرة المزيفة

من المفارقات أن المقتنيات المبنية على تقنية مكافحة التزوير ليست بالضرورة محصنة ضد الاحتيال. "نعم، لدينا عملات مزيفة أيضًا. حيث قال عطالله إن "الناس سوف ينسخون العقد الذكي لواحد ولكل الوسائط."

تدر أوبن سي إيرادات شهرية تبلغ ٢-٣ ملايين دولار وهي على وشك أن تحقق أرباح. عطالله متفائل بالمستقبل ويتوقع أن تدخل استوديوهات الألعاب الكبرى مساحة التوكنات غير القابلة للاستبدال في المستقبل المنظور.