شركة التكنولوجيا المالية الناشئة الإيطالية الجديدة "بيتسا" تضيف دعم مونيرو لبطاقة الدفع المسبق

تام شمس - السبت 22 فبراير 2020 12:48 صباحاً - قامت بيتسا، وهي الشركة الموردة الجديدة لبطاقة الخصم في إيطاليا والتي تعمل بالعملات المشفرة، بتوسيع بطاقتها المسبقة الدفع من خلال شركة العملة البديلة مونيرو (XMR) التي تركز على الخصوصية.

ومن خلال تمكين دعم مونيرو على بيتسا كارد الخاصة بها، فتحت الشركة "جميع أنواع" معاملات البطاقة المستندة إلى مونيرو في المتاجر الفعلية وعبر الإنترنت، بما في ذلك التحويلات من بطاقة إلى بطاقة وتحويل مونيرو إلى اليورو (EUR)، حسبما أعلنت بيتسا يوم ٢١ فبراير .

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة بيتسا لويس فايلو في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى كوينتيليغراف، إن بيتسا كارد التي تم إطلاقها في الربع الثالث من عام ٢٠١٩، تدعم ما مجموعه ١٢ عملة مشفرة مثل بيتكوين (BTC) إلى جانب التحويلات المصرفية باليورو والمدفوعات حتى الآن.

بيتسا كارد هي واحدة من أوائل مزودي بطاقات العملات المشفرة في العالم لإلغاء تأمين مونيرو

حسبما اقترح بعض المستخدمين عبر الإنترنت، قد تكون بيتسا كارد أول بطاقة عملات مشفرة مسبقة الدفع تمكّن العملات المشفرة مونيرو الموجهة نحو الخصوصية. وتتماشى إضافة العملة البديلة مع مهمة الشركة في تمكين المزيد من طرق التمويل، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي. حيث قال فايلو:

"نحن لا نعرف ١٠٠٪ إذا كنا أول بطاقة تدعم مونيرو، لكننا بالتأكيد البطاقة الأولى والوحيدة التي تعمل بكامل طاقتها على الأقل. فكرتنا هي جعل بيتسا يعاد شحنه بأكبر عدد ممكن من طرق التمويل."

وأكدت بيتسا في هذا الإعلان أن معاملات مونيرو لا يمكن تتبعها نظرًا لطبيعتها المجهولة:

"في حين أن الغالبية العظمى من معاملات العملات المشفرة يمكن التحقق منها وتتبعها من قبل أي شخص، فإن العناوين (المرسل والمستلم) والمبالغ المرسلة مخبأة في مونيرو. لذلك، نظرًا لعدم وجود أثر بسبب خصوصيته العالية، من المستحيل التمييز بين هذه التوكنات."

الرئيس التنفيذي لشركة بيتسا يقول إن الشركة لا يخضع لأي تنظيم محدد

يقع مقرها الرئيسي في موناكو، وتوفر بيتسا كلًا من البطاقة والحساب الإلكتروني الكامل، مما يتيح لمستخدميها تحويل الأموال والدفع مقابل الخدمات في بلدان في منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA). ومنذ إطلاقها، أصدرت بيتسا كارد حوالي ٣٠٠٠٠ بطاقة مسبقة الدفع، وتتوقع أن يكون لديها أكثر من ١٥٠٠٠٠ مستخدم في عام ٢٠٢٠، حسبما أشار المدير التنفيذي.

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وردا على سؤال من كوينتيليغراف حول كيفية تنظيم بيتسا، أجاب الرئيس التنفيذي للشركة فايلو بأنه "لا يوجد تنظيم أو ترخيص محدد للحسابات الإلكترونية المدفوعة مسبقًا مثل بيتسا".

كما أشار فايلو، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لخدمة مالية إسبانية مماثلة، بيتنوفو، إلى أن بيتسا تعمل وفقًا للقوانين الأوروبية الرئيسية مثل توجيه مكافحة غسل الأموال الصادر عن الاتحاد الأوروبي (٥AMLD)، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير ٢٠١٩.

ومع ذلك، أشار فايلو إلى أن بعض الدول مثل إسبانيا لم تعتمد القانون الجديد حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا لتطبيقه بالكامل. حيث قال المدير التنفيذي:

"كان ينبغي على جميع الدول تغيير التوجيه بحلول ١٠ يناير ٢٠٢٠. ولسوء الحظ، لم يحدث هذا في دول مثل إسبانيا حيث يوجد عدد كبير من اللاعبين في الصناعة مثل بيتنوفو يبيعون بطاقات الهدايا المشفرة بآلاف المتاجر. فالتنظيم ليس سريعًا في كل بلد. ومع ذلك، فإن شركات مثل بيتسا وبيتنوفو والعديد من البورصات الأخرى مستعدة بالكامل ومتوافقة."

وفي شهر نوفمبر، قامت بيتسا بطرح بيتسا يونغ، وهي بطاقة فيزا مسبقة الدفع تسمح للمراهقين الإسبان الذين تتراوح أعمارهم بين ١٤ و١٧ عامًا بإجراء عمليات كبرى مثل عمليات الشراء عبر الإنترنت، والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي دون ربط حساب مصرفي.

وفي ١٩ فبراير، أصبحت شركة العملات المشفرة الرئيسية كوين بيز ومقرها الولايات المتحدة رسميًا عضوًا في فيزا، مما مكن الشركة من إصدار بطاقات الخصم دون الاعتماد على جهات خارجية.