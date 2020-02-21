الهيئة التنظيمية البلجيكية تضيف شركات جديدة متعلقة بالعملات المشفرة إلى قائمتها السوداء

تام شمس - الجمعة 21 فبراير 2020 05:45 مساءً - قامت هيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA) في بلجيكا بتحديث قائمتها السوداء للمواقع المرتبطة بالعملات المشفرة المرتبطة بالنشاط الاحتيالي.

وقد أصدرت الهيئة التحديث بعد عدد من الشكاوى من المستخدمين المقيمين في بلجيكا الذين تعاملوا مع العروض الاحتيالية للاستثمار في العملات الرقمية، وفقًا لإعلان بتاريخ ٢١ فبراير. وبعد أحدث مراجعة، تضم قائمة هيئة الخدمات والأسواق المالية الآن ما مجموعه ١٤١ موقعًا يقدم خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة.

رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة

حذرت هيئة الخدمات والأسواق المالية كذلك من أن القائمة تستند إلى تقارير العملاء ونتائج الوكالة، مما يعني أنها لا تشمل جميع الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة التي قد تعمل بشكل غير قانوني في بلجيكا.

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وفي السابق، أصدرت الهيئة تحذيرات مماثلة لمستثمري العملات المشفرة، مبينة أنهم يجب أن يكونوا حذرين من الشركات التي تدعي أنها تمتلك تصاريح من السلطات الإشرافية. ومع ذلك، غالبًا ما تكون هذه حالات سرقة الهوية. لا تتردد في سؤال هيئة الخدمات والأسواق المالية بتأكيد المعلومات التي تلقيتها.

وفي يونيو من العام الماضي، نشر FPS Economy البلجيكي موقع ويب لزيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بالاستثمارات في العملات المشفرة. في ذلك الوقت، أبلغ المستثمرون البلجيكيون عن خسارة قدرها ٢,٢ مليون يورو (٢,٥ مليون دولار) في عمليات الاحتيال المشفرة لـ FPS في عام ٢٠١٨.

وقالت FPS إن هذا "مجرد غيض من فيض" حيث تم الإبلاغ عن ٤٪ فقط من حالات الاحتيال المشفرة. ووفقًا لتقديراتهم، يخسر المستثمرون في بلجيكا حوالي ١٣٠ مليون يورو (١٥٢ مليون دولار) بسبب عمليات الاحتيال المشفرة كل عام.