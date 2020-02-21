سهم ريوت يتراجع بنسبة ٥٪ حيث يركز على تعدين بيتكوين قبل التنصيف

تام شمس - الجمعة 21 فبراير 2020 05:45 مساءً - تخطط ريوت بلوكتشين، وهي شركة عملات مشفرة مدرجة في بورصة ناسداك في الولايات المتحدة، لبيع بورصتها للتركيز على تعدين بيتكوين (BTC) قبل التنصيف.

ووفقًا لإعلان رسمي صدر يوم ٢٠ فبراير، فقد اختارت ريوت "إلغاء أي تطوير لبورصة العملات الرقمية بالولايات المتحدة" من أجل التركيز على تعدين العملات المشفرة كجزء من أولوياتها الاستراتيجية المحدثة لعام ٢٠٢٠.

وبعد الإعلان عن تحويل تركيزها على تعدين بيتكوين، انخفضت أسهم الشركة بأكثر من ٥٪، حيث تم تداولها عند ١,٤٠ دولار في وقت كتابة المقالة، وفقًا لبيانات سي إن بي سي.

ويختلف خبراء الصناعة حول تأثير السعر المحتمل لتنصيف بيتكوين في مايو ٢٠٢٠ - وهو الحدث الذي سيقلل من المكافآت الأساسية في بلوكتشين بيتكوين. وقد تنبأ تشانغ بينغ زاو، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة الرائدة، مؤخرًا بأنه نظرًا لأن القائمين بالتعدين سوف يضطرون إلى إنفاق الضعف لتعدين عملة واحدة، فإن سعر بيتكوين قد يزيد بشكل كبير.

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ريوت تذكر المشهد التنظيمي للولايات المتحدة كعامل للإغلاق

مع شهرتها باسم "بورصة ريوت إكس"، تم إطلاق أعمل بورصة "ريوت" للعملات المشفرة في الربع الثاني من عام ٢٠١٩، بعد تقديم الشركة إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" (SEC).

وقالت ريوت إن قرارها بإغلاق البورصة التي تم إطلاقها حديثًا كان سببه عدد من العوامل، بما في ذلك "البيئة التنظيمية المتطورة". حيث كتبت ريوت:

"نظرت ريوت في عدد من العوامل عند تقييم قرار ريوت إكس بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيئة التنظيمية المتطورة، ومخاطر الأمن السيبراني، والمشهد التنافسي الحالي الذي يواجه بورصات العملات المشفرة القائمة في الولايات المتحدة. وتدرس ريوت فرصًا لتجريد الأصول المحدودة المرتبطة بريوت إكس بما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها".

وتركز ريوت بلوكتشين على عمليات تعدين العملات المشفرة والاستثمار في تقنيات بلوكتشين منذ عام ٢٠١٧. ومن خلال توفير مرافق تعدين العملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين وبيتكوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC)، عززت ريوت الآن ثقتها في بيتكوين من خلال التركيز على تعدين بيتكوين وتبحث الفرص المرتبطة مباشرة أكثر بتعدين بيتكوين، حسبما ينص الإعلان.