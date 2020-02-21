منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترعى دورة عملات مشفرة لتطبيق قانون آسيا الوسطى

تام شمس - الجمعة 21 فبراير 2020 05:45 مساءً - نظمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) دورة تدريبية حول مكافحة الجريمة التي تسهلها شبكة الويب المظلمة. حيث تم تدريب ممثلي إنفاذ القانون من بلدان آسيا الوسطى على كيفية عمل شبكة الويب المظلمة والعملات المشفرة، من أجل مكافحة الجريمة ذات الصلة بالمخدرات بشكل أفضل.

وقد تم إجراء التدريب في غضون خمسة أيام انتهت في ٢١ فبراير، وفقًا لإعلان رسمي.

كما ركزت الدورة بشكل خاص على "المواد ذات التأثير النفساني الجديد"، وهي بدائل اصطناعية للعقاقير الشائعة المصممة لتقليد تأثيرها. وغالبًا ما يتم اعتبارهم أكثر خطورة نظرًا لتاريخهم غير المعروف وممارسات الإنتاج المشبوهة بشكل خاص.

حيث شارك ممثلون عن إنفاذ القانون من أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان ومنغوليا في الدورة التي عقدت في ألماتي بكازاخستان.

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وكجزء من الدورة التدريبية، تعلم المشاركون كيفية عمل شبكة الويب المظلمة والدور الذي تلعبه العملات المشفرة في الجرائم المتعلقة بالمخدرات على منصات شبكة الويب المظلمة. كما تم تعليمهم تقنيات لتحديد مواقع الويب ذات المحتوى الضار، بالإضافة إلى أساسيات إخفاء الهوية والعملات المشفرة.

وقد نظمت هذه المبادرة وحدة شؤون الشرطة الإستراتيجية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى (CARICC). حيث أشار رستم عزيز ميراليزودا، مدير مركز CARICC، إلى أهمية التهديد المتصل بالمخدرات بالنسبة للمنطقة:

"إن موضوع هذه الدورة التدريبية وثيق الصلة بوسط آسيا. فالمزيد والمزيد من المواد ذات التأثير النفساني تظهر في سوق المخدرات غير المشروعة في المنطقة. وتمثل إساءة استخدام شبكة الويب المظلمة والعملات المشفرة تحديا ناشئًا لتطبيق القانون في الدول الأعضاء في CARICC ويجب معالجته من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدعم الدولي."

تم استئناف استخدام السوق المظلمة في عام ٢٠١٩، وهي تمثل الآن ٠,٠٨٪ من جميع معاملات العملات المشفرة. وعلى الرغم من أنه قد يتم إساءة استخدام العملات المشفرة، إلا أنه يمكن استخدام خصائصها لتعقب المجرمين. وقد تم إغلاق حلقة المواد الإباحية عن الأطفال في الولايات المتحدة في عام ٢٠١٩، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تحليل بلوكتشين.