شرح سهل و مسط ل ما هو الاقتصاد المشفر Crypto Economy

الاقتصاد المشفر Crypto Economy يعد اقتصادا رقميا يحاول جمع ما بين الاقتصاد التقليدي و الاقتصاد الموسع عبر الانترنت لخلق حلول جديدة لتنسيق سلوك المشاركين في الشبكة الاقتصادية العالمية من خلال الجمع بين التشفير والاقتصاد.

بشكل أكثر تحديدًا ، يعد الاقتصاد المشفر مجالًا لعلوم الكمبيوتر يحاول حل مشكلات التنسيق بين المشاركين في النظم الإيكولوجية الرقمية من خلال التشفير والحوافز الاقتصادية.

من الضروري التفكير في الاقتصاد المشفر عند بناء الشبكات اللامركزية لأنها الآلية التي توفر وسيلة لمواءمة حوافز المشاركين دون الحاجة إلى أطراف ثالثة موثوق بها.

بدلاً من كونه مجموعة فرعية من الاقتصاد التقليدي ، يعد علم الاقتصاد المشفر مزيجًا من نظريبات رياصية، رقمية، سياسية، اجتماعية، ومنهجيات أخرى من مجال الاقتصاد. الهدف الرئيسي هو فهم كيفية تمويل وتصميم وتطوير وتسهيل عمليات الشبكات اللامركزية من أجل الانفتاح على اقتصاد موسع عالمي لا يعترف بالحدود الجغرافية.

في هذه المقالة تغوص في أصول الاقتصاد المشفر ودوره في خلق البيتكوين و العملات المشقرة والشبكات اللامركزية.

ما هي المشكلة التي يحلها الاقتصاد المشفر الاقتصاد المشفر Crypto Economy؟

قبل ظهور البيتكوين Bitcoin ، كان يُعتقد بشكل شائع أنه من المستحيل إنشاء شبكة. لامركزية تعتمد على الند للند بدون اي سرفرات مركزية او طرف ثالث، حيث يتحقق الإجماع على القرارات الرقمية ذاتيا دون نقاط ضعف كبيرة للهجمات والأخطاء في النظام، حتى الان لم يحاول اي شخص او منظمة اختراق شبكو البيتكوين او اسقاطها رغم العديد من المحاولات. فمع إنشاء Bitcoin ، قدم Satoshi Nakamoto حوافز اقتصادية إلى شبكة الامركزية وحل العديد من الممشكلات.

منذ ذلك الحين ، استمرت الشبكات اللامركزية في الاعتماد على التشفير لتحقيق توافق في الآراء بشأن حالة الشبكة وتاريخها. أيضا ، تم دمج معظم الشبكات الحوافز الاقتصادية التي تشجع المشاركين في الشبكة على التصرف بطرق معينة.

يتيح هذا التآزر بين بروتوكولات التشفير والحوافز الاقتصادية وجود نظام بيئي جديد تمامًا من الشبكات اللامركزية والمرنة والآمنة.

دور الاقتصاد المشفر في تعدين البيتكوين

الهدف من Bitcoin هو إنشاء شبكة نقل القيمة التي تتحقق بدقة من عمليات نقل القيمة ، والتي تكون غير قابلة للتغيير ومقاومة للرقابة المركزية.

يتم تحقيق ذلك من خلال عملية التعدين ، حيث تتم مكافأة المعدنين الذين تحققوا بنجاح من مجموعة من المعاملات في البيتكوين. يشجع هذا الحافز الاقتصادي المعدنين على التصرف بأمانة ، مما يجعل الشبكة أكثر موثوقية وأمانًا.

تتضمن عملية التعدين حل مشكلة رياضية صعبة تستند إلى خوارزمية تجزئة التشفير. في هذا السياق ، تستخدم التجزئات لربط كل كتلة بالكتلة التالية ، مما يؤدي أساسًا إلى إنشاء سجل زمني للمعاملات المعتمدة تسمى البلوكشين.

تستخدم التجزئة الرياضية أيضًا في حل الالغاز الحاسوبية التي يتنافس المعدنين على حلها. بالإضافة إلى ذلك ، واحدة من قواعد الإجماع التي يجب على المعاملات اتباعها هي أنه لا يمكن إنفاق البيتكوين إلا إذا تم إنشاء توقيع رقمي صحيح عبر مفتاح خاص.

تتوافق هذه القواعد التكنولوجية المتعلقة بالتعدين مع متطلبات الأمان لشبكة البيتكوين Bitcoin ، بما في ذلك منع الجهات الفاعلة الضارة من السيطرة.

كيف يعزز الاقتصاد المشفر أمن البيتكوين Bitcoin؟

نموذج أمان البيتكوين Bitcoin مبني على مبدأ حكم الأغلبية. هذا يعني أن الجهات الفاعلة الخبيثة يمكنها السيطرة على البلوكشين من خلال التحكم في غالبية طاقة الحاسوبية الخاصة بالشبكة في الهجوم الذي يشار إليه عادةً باسم الهجوم بنسبة 51%.

في مثل هذا السيناريو ، سيكون المهاجمون قادرين على منع المعاملات الجديدة من الحصول على تأكيدات أو حتى عكس المعاملات بالكامل. ومع ذلك ، فإن السيطرة على هذا المقدار من قوة التجزئة سيكون مكلفاً للغاية ، ويتطلب أجهزة كبيرة وكميات كبيرة من الكهرباء، حتى انه يعد امرا مستحيلا.

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يعد الاقتصاد المشفر أحد الأسباب وراء نجاح البيتكوين Bitcoin. و ساتوشي نفذ افتراضات لتشجيع بعض الحوافز لفئات المشاركين المختلفة في الشبكة. تعتمد الضمانات الأمنية للنظام إلى حد كبير على فعالية هذه الافتراضات حول كيفية تفاعل المشاركين في الشبكة مع بعض الحوافز الاقتصادية.

بدون صلابة بروتوكول التشفير الخاص به ، لن يكون هناك وحدة حساب آمنة لمكافأة المعدنيين الرقميين. بدون معدنيين ، لن تكون هناك ثقة في صحة سجل المعاملات لدفتر الأستاذ الموزع ، إلا إذا تم التحقق من ذلك بواسطة جهة خارجية موثوق بها ، مما ينفي إحدى المزايا الرئيسية للبيتكوين.

بناءً على افتراضات الاقتصاد المشفر ، توفر العلاقة التكافلية بين المعدنين وشبكة البيتكوين الثقة الكاملة. ومع ذلك ، هذا ليس ضمانًا لاستمرار النظام في المستقبل.

الدائرة الاقتصادية للتشفير

الدائرة الاقتصادية ل الاقتصاد المشفر هي نموذج كلي للاقتصاد المشفر. تم نشره من قبل جويل مونجرو ويوضح التدفقات المجردة للقيمة من خلال فئات المشاركين المختلفة في مثل هذا الاقتصاد الامركزي.

يمثل النموذج سوقًا ثلاثي الجوانب بين المعدنيين (جانب العرض) والمستخدمين (جانب الطلب) والمستثمرين (جانب رأس المال). تقوم كل مجموعة بتبادل القيمة بين بعضها البعض باستخدام مورد الاقتصاد المشفر النادر (عملة مشفرة او رمز مميز).

في علاقة المعدنينين في الدائرة ، يتم تعويضهم عن عملهم من خلال العملة التي يستخدمها المستخدمون. يعمل بروتوكول إجماع الشبكة على توحيد هذه العملية ، في حين يتحكم نموذج الاقتصاد المشفر في متى وكيف يتم الدفع للمعدنيين.

من المستحسن إنشاء بنية شبكة مستدامة من جانب العرض طالما أن الفوائد تفوق العيوب. غالبًا ما تشمل الفوائد مقاومة الرقابة والمعاملات التي لا حدود لها وموثوقية أعلى. لكن الأنظمة اللامركزية تميل إلى الأداء المنخفض عند مقارنتها بالنماذج المركزية.

دور المستثمر في هذا النموذج ذو شقين: توفير السيولة للمعدنيين لبيع الرموز الخاصة بهم ، واستغلال الشبكة من خلال دعم الأسعار الرمزية التي تزيد عن تكاليف التعدين.

يجسد النموذج هذين الدورين من خلال تقسيم المستثمرين إلى مجموعتين: التجار (المستثمرون على المدى القصير) والمتداولون (المستثمرون على المدى الطويل).

يخلق المتداولون السيولة للرمز بحيث يمكن للمعدنينين بيع عملاتهم وتغطية التكاليف التشغيلية ، بينما يستفيد أصحابها من الشبكة من أجل النمو من خلال دعم أسعار العملات المشفرة. تعمل علاقة المعدن بتدفق مباشر للقيمة ، بينما تعمل علاقة المعدن الحامل للعملة بتدفق غير مباشر للقيمة.

هذا يعني ببساطة أن جميع المشاركين في مثل هذا الاقتصاد يعتمدون على بعضهم البعض للوصول إلى أهدافهم الاقتصادية. مثل هذا التصميم يخلق شبكة قوية وآمنة. يعد الامتثال للقواعد المحفزة أكثر فائدة للمشارك الفردي من النشاط الضار، مما يجعل الشبكة بدورها أكثر مرونة.

على الرغم من أن المفهوم الجديد نسبيًا الذي نشأ مع ولادة البيتكوين Bitcoin ، فإن الاقتصاد المشفر يعد لبنة مهمة يجب مراعاتها عند تصميم الشبكات اللامركزية.

يساعد عزل الأدوار المختلفة في نماذج الاقتصاد المشفر في تحليل التكاليف والحوافز وتدفقات القيمة لكل مجموعة مشاركة. يمكن أن يساعد أيضًا في التفكير في القوة النسبية وتحديد نقاط المركزية المحتملة ، وهو أمر مهم لتصميم نماذج أكثر توازناً للحوكمة والتوزيع الرمزي.

يمكن أن يكون مجال الاقتصاد المشفر واستخدام نماذج الاقتصاد المشفر مفيدًا للغاية أثناء تطوير شبكات المستقبل. من خلال دراسة نماذج التشفير الاقتصادي التي تم تجربتها واختبارها بالفعل في البيئات الحية ، يمكن تصميم شبكات المستقبل لتكون أكثر كفاءة واستدامة ، مما ينتج عنه نظام بيئي أكثر قوة للاقتصادات اللامركزية.