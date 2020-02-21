هبوط سعر بيتكوين يعكس التقاطع الذهبي الأخير الذي أدى إلى مكاسب بنسبة ١٧٠٪

تام شمس - الجمعة 21 فبراير 2020 01:47 مساءً - قد لا تشهد بيتكوين (BTC) زيادة بنسبة ١٧٠٪ بعد حدث سعر "التقاطع الذهبي" الخامس، وذلك حسبما تشير البيانات التاريخية مع بقاء الأسواق منخفضة بنسبة ٨٪.

حيث يظهر تحليل تحركات الأسعار منذ عام ٢٠٠٩ أن بيتكوين كانت لديها ما مجموعه عشر لحظات "تقاطع ذهبي" و "تقاطع الموت" في حياته.

تراجع أسعار بيتكوين يتحدى في ديسمبر ٢٠١٧

"التقاطع الذهبي" هو عندما يشهد زوج بيتكوين مقابل الدولار ارتفاع متوسطه المتحرك لمدة ٥٠ يومًا ليتجاوز متوسطه المتحرك لمدة ٢٠٠ يوم. "تقاطع الموت" هو عكس ذلك.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن الآمال مرتفعة حاليًا بأن أحدث تقاطع ذهبي سيثير رد فعل مطابقًا للصورة السابقة - ارتفاع الأسعار بنسبة ١٧٠٪ في شهرين فقط.

وإجمالًا، نتج عن اثنين من أصل أربعة تقاطعات ذهبية تحقيق مكاسب، بينما شهد الاثنان الآخران في الواقع خسائر في الأسعار. وبالمثل، أعقب بعض تقاطعات الموت مكاسب في الأسعار.

يستمر متداولو بيتكوين في البحث عن إجابات بعد أن انخفض بيكوين مقابل الدولار بشكل مفاجئ عن ١٠٠٠ دولار في أقل من ساعة هذا الأسبوع. وجاء هذا الحدث بعد أيام قليلة من الصليب الذهبي ويمثل خامس أكبر انخفاض في عملة بيتكوين على الإطلاق.

وفي هذا السياق، أشار ياسين المندجرا، المحلل في شركة الاستشارات الاستثمارية ARK، يوم الخميس نقلًا عن بيانات من كوين متريكس: "المرة الأخرى الوحيدة التي شهدنا فيها انخفاضًا أكبر في سعر الدولار في ذروة ديسمبر ٢٠١٧".

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رسم بياني لسعر بيتكوين لمدة ٥ سنوات مع متوسط ​​متحرك على مدى ٥٠ و٢٠٠ يوم. المصدر: تريدينغ فيو

خسائر ١٠٪ ومكاسب ١٧٠٪

ومع ذلك، يظل البعض مقتنعين بأنه على الرغم من الإحجام الحالي عن استرداد حتى ١٠٠٠٠ دولار، فإن بيتكوين لا تزال مستعدة لجني فوائد سلوك المتوسط ​​المتحرك.

"انظروا الى ما حدث بعد التقاطع الذهبي السابق. أولًا، لقد تخلصت من حوالي ١٠٪ ثم ضخت ١٧٠٪ في ٦٠ يومًا"، حسبما أشار أحد المعلقين على تويتر، مشاركًا مخططًا لمدة عامين لأزواج بيتكوين مقابل الدولار، مضيفًا:

"إذا تكرر التاريخ، فسوف نرى سعر #بيتكوين حول ٢٥ ألف قبل شهر أبريل."

وسيمثل مبلغ ٢٥٠٠٠ دولار أعلى مستوى جديد على الإطلاق لبيتكوين ويتماشى مع تنبؤات من شخصيات مثل توم لي من فندسترات لعام ٢٠٢٠.

ومع ذلك، فإن الفرضية التقنية تعطي نظرة أكثر تحفظًا لهذا العام. ووفقًا لنموذج المخزون المتدفق الذي تم الاحتفال به، من حين لآخر إلى النصف الأول من المكافآت، يجب أن تتداول بيتكوين بسعر ٨٦٠٠ دولار في المتوسط.