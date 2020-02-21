الرهانات غير القانونية للعملات المشفرة تشكّل خطرًا على سلامة سباق الخيل في هونغ كونغ

تام شمس - الجمعة 21 فبراير 2020 01:47 مساءً - حذر توم تشغنيل المدير التنفيذي لنادي هونغ كونغ جوكي كلوب من النزاهة في سباقات السباق وتحليل الرهان، في مؤتمر السباق الآسيوي في كيب تاون، أن ارتفاع أسواق المراهنات للعملات غير المشفرة تشكّل تهديدًا لسلامة سباق الخيل.

ووفقًا لتقرير نشر في صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست يوم ٢١ فبراير، فإن المشهد المتطور لمنصات المقامرة بالعملات المشفرة من المحتمل أن يفتح الباب لإصلاح السباق.

أسواق المراهنات غير المنظمة تتطلب مزيدًا من التدقيق

يُزعم أن العملات المشفرة قد غذت سوق لعب القمار آخذ في الاتساع، حيث يتخصص بعض المشغلين في تقديم مراهنات ثابتة على سباقات الخيول في جميع أنحاء العالم.

وفي السوق الخاضعة للتنظيم القانوني، توجد قنوات لإعداد التقارير، والتي من خلالها يتعين على صانعي الكتب الإبلاغ عن أنشطة المقامرة المشبوهة. وأي شخص يتطلع لإصلاح سباق، لذلك، من المنطقي أن يستخدم منصة غير منظمة.

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"لنكن واضحين - أكبر تهديد لنزاهة المراهنة على السباق هو الفرسان والمدربون الذين يوقفون الخيول عن الفوز ويراهنون على خسارتها في السوق غير القانوني ... ما يجعل سيتيبت والمشغلين غير الشرعيين الآخرين مختلفين عن الأسواق الخاضعة للتنظيم ليس هناك التزام بالإبلاغ عن الرهان المشبوه والغش والمراهنة على الفرسان وخروقات قواعد السباق. فعدم وجود قنوات الإبلاغ مطبقة يشكّل تهديدًا كبيرًا للنزاهة."

وتساءل تشيغويل أيضًا عما إذا كانت قنوات المراهنات غير القانونية مدفوعة للإبلاغ عن الغش والمساعدة في الحفاظ على نظافة السباقات، لأنهم كانوا أكثر اهتمامًا بكسب العمولات على أكبر عدد ممكن من الرهانات.

وهو يعتقد أن على سلطات السباقات مراقبة السوق غير القانونية بنفس القدر إن لم يكن أكثر من السوق القانوني.

"إن أهم خطوة [هي] الحصول على وظيفة تكامل قوية يجب أن تشمل مراقبة الرهان وتحليل الرهان، وهي وظيفة ذكاء نشطة ... والقدرة على التحقيق والتأثير عند الاقتضاء."