المنظمون العالميون لم يتناولوا العملات المستقرة بشكل صحيح

تام شمس - الجمعة 21 فبراير 2020 11:49 صباحاً - جعلت خطط فيسبوك لإطلاق عملة ليبرا المشفرة هذا العام لديها أكثر من عدد قليل من الوكالات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تتساءل عما يجب القيام به، وبينما تعمل الهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم على فهم العملات المشفرة بشكل أفضل، لا يتم تطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بالعملات المستقرة بسرعة كافية، وفقًا للرقابة المالية العالمية.

ففي خطاب لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من اجتماع مجموعة العشرين في الرياض هذا الأسبوع، أعرب رئيس مجلس الاستقرار المالي (FSB) راندال كوارليس عن مخاوفه بشأن سرعة تأثير العملات الرقمية على الاقتصاد العالمي في حين تكافح الإجراءات التنظيمية لمواكبة الأمر.

"يدرك أعضاء مجلس الاستقرار المالي سرعة الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، بما في ذلك ما يسمى "العملات المستقرة". ونحن مصممون على تسريع وتيرة تطوير الاستجابات التنظيمية والإشرافية اللازمة لهذه الأدوات الجديدة."

الاستجابة التنظيمية للعملات المشفرة حول العالم

يفكر مجلس الاستقرار المالي في استشارة عامة حول هذه اللوائح في أبريل لتقييم فوائد ومخاطر العملات المستقرة. وتستمر شركات العملات المشفرة غير المسجلة في العمل في أوروبا، في حين اضطرت بعض البورصات في البرازيل إلى الإغلاق بسبب الغرامات التي فرضها الإنفاذ التنظيمي.

تم تأسيس مجلس الاستقرار المالي في عام ٢٠٠٩ كنظام إنذار مبكر في حالة حدوث أزمة مالية عالمية محتملة أخرى وهو يتألف من المنظمين والمصرفيين والمسؤولين الحكوميين من دول مجموعة العشرين.