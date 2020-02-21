يوفنتوس لكرة القدم تقدم بطاقات التداول الرقمية من خلال سورار

تام شمس - الجمعة 21 فبراير 2020 11:49 صباحاً - يمتلك فريق كرة القدم الإيطالي يوفنتوس على عدد من المقتنيات التقليدية المتاحة للشراء من قبل جمهورها، لكن هذا الأسبوع يأخذ الأمر إلى العصر الرقمي. حيث أعلن النادي الرياضي يوم ١٩ فبراير أنه سيقدم بطاقات تداول رقمية للاعبيه من خلال منصة سورار التي تدعم بلوكتشين.

وباستخدام تقنية إيثريوم، ستوفر سورار البطاقات الرقمية التي يمكن لمشجعي كرة القدم جمعها وتداولها. وتعمل البطاقات مثل الوكنات غير القابلة للتبديل وستضم لاعبين نجوم مثل المهاجم كريستيانو رونالدو.

وتُستخدم البطاقات جنبًا إلى جنب مع لعبة كرة القدم الخيالية للمنصة، حيث يمكن استخدام البطاقات لإنشاء فرق، والمنافسة في البطولات للحصول على جوائز العملات المشفرة، والتجارة في الأسواق الثانوية. ووفقًا لسورار، بيعت بعض البطاقات النادرة بأكثر من ٢٠٠٠ دولار.

وفي بيان صحفي حصل عليه كوينتيليغراف، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة سورار "نيكولاس جوليا" عن الصفقة الجديدة قائلًا:

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"نحن فخورون جدًا بتوقيعنا هذه الاتفاقية مع مثل هذا النادي الإيطالي العريق. ونرى هذا كخطوة أساسية جديدة في رؤيتنا للالتحاق بأفضل أندية كرة القدم من جميع أنحاء العالم وتقديم ألعاب بلوكتشين لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم."

العملات المشفرة تدخل المجال الرياضي

هذه ليست مبادرة يوفنتوس الأولى في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين. ففي ديسمبر الماضي، أعلن الفريق أنهم سيطلقون توكن خاصًا بهم مع سوسيوس للمشجعين للمشاركة في التصويت والاقتراع. وتبع نادي برشلونة نفس الأسلوب في شهر فبراير، حيث أقام شراكة مع تشيليز لإنشاء توكنات مشجعي برشلونة.

ووقعت الفرق الرياضية الأخرى في أوروبا بالفعل على اتفاقيات ترخيص مماثلة مع سورار، بما في ذلك أتلتيكو مدريد وإس إس روما وبورتو.