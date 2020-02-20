البلوكشين و الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المستقبل

البلوكشين و الذكاء الاصطناعي يأخدان العالم الى عالم يعتمد على الألة بشكل كبير، ف البلوكشين تكنولوجيا تأمين المعلومات عبر نظام موزع لا مركزي، و الذكاء الاصطناعي يعمل على حل المشاكل و خلق حلول تقنية تساعد البشر على اتخاد قرارات من خلال ما توصل اليه العقل الالي، لا و بل اكثر فالدكاء الاصطناعي قد بأخد قرارات عوض البشر احيانا.

برمجيات الذكاء الاصطناعي صنعت على يد بشر، في محاولة خلق حلول تساعد في تسريع وثيرة النمو الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي و التكنولوجي، من اجل راحة البشرية ككل، ولكن قد يستغل ذلك الذكاء في أعمال الشر لهذا وجب دمجه مع نظام أمن مستقل لا مركزي مثل البلوكشين، من أجل حماية و الخفاض على ما خلق اليه الذكاء الاصطناعي.

تكنولوجيا المستقبل تكمن مع البلوكشين و الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو ذكاء برمجي من خلاله الالة تتعلم و تحدث ردة فعل على أساس ما تعلمته. إنه أيضًا علم وهندسة برامج الكمبيوتر الذكية. يمكن لهذه الخوارزميات فهم الأنماط وحل المشكلات باستخدام مجموعات كبيرة من البيانات وبدون أوامر بشرية. فهم يقومون بتحليل البيانات الموجدة و المحيطة من حولها و ما سمح لها بالوصول اليها، والتعلم منها واستخدام تلك المعرفة لتحقيق أهداف محددة من خلال أداء المهام.

على المستوى الأساسي ، هناك نوعان رئيسيان من الذكاء الاصطناعي ( الذكاء الاصطناعي الضعيف Narrow Artificial Intelligence) و(الذكاء الاصطناعى القوي Strong Artificial Intelligence) .

الذكاء الاصطناعي الضعيف Narrow Artificial Inteligence يستهدف مهام محددة أو محدودة مثل التعرف على الوجه أو عزل البريد العشوائي أو لعب الشطرنج.

الذكاء الاصطناعى القوي Strong Artificial Intelligence يكون قادرًا على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام بدلاً من مهمة واحدة معينة. يمكن أن يكون لديه إدراك على مستوى الإنسان وسيكون قادرًا على إكمال أي مهمة فكرية يمكن لأي شخص القيام بها.

يوجد اليوم الذكاء الاصطناعي الضيق و هو ما يساعدنا في حل مشكلات بسيطة، في حين لم يظهربقوة الذكاء الاصطناعى القوي Strong Artificial Intelligence، فالخبراء يتساءلون عما إذا كان ذلك ممكنًا.

من المستحيل التنبؤ بالآثار المحتملة للذكاء الاصطناعى القوي Strong Artificial Intelligence ، لكن يعتقد الكثيرون أن ذلك قد يصبح ممكنا مع دمج البلوكشين بالذكاء الاصطناعي، و التي ستكون من بين أهم التقنيات في العقود المقبلة، لهذا السبب ، من المهم إلقاء نظرة فاحصة على كيفية تفاعلهما في المستقبل.

دمج البلوكشين و الذكاء الاصطناعي

التعدين او التحقق من المعاملات يتطلب الكثير من الطاقة الحسابية والطاقة الكهربائية من أجل تأمين شبكة البلوكشين.دفاترالأستاذ الموزعة تعمل بكفاءة في خصائص مثل الثبات ومقاومة الرقابة و الاختراق.الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون فعالًا للغاية في تحسين استهلاك الطاقة ، والذي يمكن أن يكون مفيدًا لتحسين خوارزميات التعدين.

أحد المتطلبات التي تشكل تحديا رئيسيا لاستخدام أنظمة البلوكشين على نطاق واسع هو الطاقة العالية. فالتشفير و الامان للبلوكشين كلما زاد الطلب عليه كلما اصبح في حاجة الى طاقة حاسوبية كبيرة مما يؤدي الى طلب طاقة كهربائية عالية. إن تقليل استهلاك بروتوكولات “إثبات العمل” سيفيد الصناعة بأكملها ويمكن أن يعزز التبني السائد للكتل.

يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تحسين احتياجات وحدات التخزين الخاصة بالبلوكشين. نظرًا لأن بيانات المعاملات مخزنة في جميع عقد البلوكشين ، فإن حجمها يتضاعف بصورة كبيرة و بسرعة عالية. إذا كانت متطلبات التخزين مرتفعة، يعني الكبار هم من سيكونون قادرين على تحمل تلك التخزينات، مما قد يقلل من لامركزية الشبكة و تصبح في أيادي الشركات الكبرى. يمكن أن تقدم الذكاء الاصطناعى تقنيات جديدة لتقاسم قاعدة البيانات من شأنها أن تجعل حجم البلوكشين أصغر وتخزين البيانات عليه أكثر فعالية.

اقتصاد البيانات اللامركزي

تعد البيانات أحد الأصول القيمة ، والتي لا تحتاج فقط إلى تخزينها بشكل آمن ولكن تلك البايانات يتم تبادلها أيضًا. تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي الفعالة اعتمادًا كبيرًا على البيانات ، وهو أمر يمكن أن تخزنه البلوكشين بدرجة عالية من الموثوقية و الامان.

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تعد البلوكشين قاعدة بيانات آمنة وموزعة يتم مشاركتها من قبل جميع المشاركين في الشبكة. يتم تخزين البيانات في كتل ، وترتبط كل كتلة بشكل مشفير بالكتلة السابقة. هذا يجعل من الصعب للغاية تعديل المعلومات المخزنة دون إجماع الشبكة على قرار التعديل، على سبيل المثال ، من خلال هجوم 51% من المشاركين في شبكة البلوكشين قد يجعل ذلك ممكننا.

تهدف عمليات تبادل البيانات اللامركزية إلى خلق اقتصاد جديد للبيانات يعمل على قمة البلوكشين. من شأن عمليات التبادل هذه أن تجعل البيانات والتخزين متاحين لأي شخص أو لأي شيء للوصول اليها بسهولة وأمان.

عند الاتصال باقتصاد البيانات هذا ، يمكن أن تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي مجموعة أكبر من المدخلات الخارجية والتعلم بشكل أسرع. يمكن أيضًا تبادل الخوارزميات نفسها في هذه الأسواق. هذا من شأنه أن يجعلها في متناول جمهور أوسع ويمكن أن يسرع تطورها.

أجهزة الكمبيوتر العملاقة اللامركزية

لا يتطلب تدريب الذكاء الاصطناعى فقط بيانات عالية الجودة يمكن أن تتعلم منها الخوارزميات ولكن أيضًا الكثير من القدرة الحاسوبية. غالبًا ما تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي نوعًا من نظام الحوسبة يعرف باسم الشبكة العصبية الاصطناعية Artificial neural network. تتعلم الشبكات العصبية الاصطناعية أداء المهام من خلال النظر في الكثير من الأمثلة. تتطلب هذه الشبكات في كثير من الأحيان قوة حسابية خطيرة لاجتياز ملايين المعلمات لأداء مهمة معينة.

إذا كان يمكن مشاركة البيانات عبر شبكة البلوكشين Blockchain ، فلماذا لا يمكن حساب الطاقة؟ في بعض تطبيقات البلوكشين ، يمكن للمستخدمين إقراض قدرة الحوسبة الخاصة بأجهزتهم بشكل فعال في السوق الامركزي P2P لأولئك الذين يسعون إلى تنفيذ عمليات حسابية معقدة. يتم تحفيز المستخدمين لتوفير القوة الحاسوبية عن طريق الحصول على عملات مشفرة في المقابل.

يمكن تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على منصات الحوسبة هذه بشكل أكثر فاعلية وبتكلفة منخفضة. بينما تتعامل حالات الاستخدام المبكر في المقام الأول مع تقديم رسومات الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد ، فقد يتحول التركيز ببطء نحو AI.

مع تطور هذه التطبيقات اللامركزية ، قد ترى الشركات التي توفر القدرة الحاسوبية تدفقاً من المنافسة. من خلال السماح للمستخدمين بكسب إيرادات من خلال تأجير الطاقة الحاسوبية الخاملة ، سيتم استخدام كميات كبيرة منها بكفاءة أكبر. من الناحية النظرية ، عندما لا تكون قيد الاستخدام ، يمكن أن تعمل كل وحدة معالجة مركزية واحدة أو وحدة معالجة الرسومات في العالم كعقدة في حاسوب عملاق لامركزي.

قرارات الذكاء الاصطناعى

يمكن أن يصعب على البشر فهم القرارات التي تتخذها أنظمة الذكاء الاصطناعي. يمكن أن تعمل هذه الخوارزميات مع وفرة البيانات بحيث يكون من المستحيل عملياً على أي شخص تدقيق وتكرار عملية صنع القرار.

إذا تم تسجيل القرارات بناءً على كل نقطة بيانات ، فهناك مسار تدقيق واضح للبشر لفحصه ، مما قد يزيد من الثقة في القرارات التي تتخذها خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

إذا تمكنت هاتان التقنيتان من الارتقاء إلى مستوى إمكاناتهما ، فستحدث بلا شك تأثيرًا دائمًا. بينما تقوم العديد من الشركات بالاستفادة منها بشكل منفصل ، هناك بعض حالات الاستخدام المثيرة للاهتمام حيث يمكن دمجها.

مع تطور كلتا التقنيتين ، قد يتم اكتشاف المزيد من الابتكار من خلال تسخير تقنية البلوكشين و الذكاء الاصطناعي في وقت واحد. يصعب تقييم النتائج المحتملة ، لكن من المؤكد أنها ستؤدي إلى تحسينات في العديد من جوانب اقتصادنا.