الرئيس التنفيذي لباينانس "تشانغ بينغ زاو": تنصيف بيتكوين لم يؤثر على السعر بعد

تام شمس - الخميس 20 فبراير 2020 05:55 مساءً - اقترح تشانغ بينغ زاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة باينانس الرائدة للعملات المشفرة، أن سعر بيتكوين (BTC) لم يتكيف بعد مع خفض المكافآت إلى النصف.

وقد اقترح زاو أن سعر بيتكوين سيشهد المزيد من الحركة الصعودية في المستقبل خلال مقابلة يوم ٢٠ فبراير.

حيث أوضح المدير التنفيذي أنه، تاريخيًا، كان لتنصيف مكافآت كتلة بيتكوين تأثير إيجابي على سعر العملة. وفي حين اعترف بأن الأحداث التاريخية لا تتنبأ بالضرورة بالأحداث المستقبلية، إلا أنه أشار إلى أن القائمين بالتعدين سوف يضطرون إلى إنفاق ما يقرب من ضعف ما ينفقونه على عملة واحدة.

كما أشار زاو إلى أن سعر الأصل يتم تحديده حسب الطلب، وليس تكلفة الإنتاج، لكنه يتوقع أن القائمين بالتعدين لن يكونوا على استعداد للبيع دون سعر الإنتاج.

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الطلب يتزايد بينما العرض يتناقص

علاوة على ذلك، قال زاو إن نتيجة أخرى لمكافأة كتلة بيتكوين أقل تتمثل في تضخم أقل، الأمر الذي سيساعد أيضًا في ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن آثار انخفاض إنتاج العملات ستزداد بزيادة عدد المستخدمين في الفضاء، موضحًا:

"يزداد جانب الطلب، بينما يتناقص جانب العرض."

ومع ذلك، أوضح زاو أيضًا أنه يتوقع وجود مقاومة من شأنها أن تبقي سعر بيتكوين حوالي ١٠٠٠٠ دولار لبعض الوقت، قائلًا: "هناك حواجز نفسية حول الأرقام المستديرة اللطيفة. لذا، فإن رقم ١٠٠٠٠ هو رقم مقرّب للغاية، لذا [...] سيتقلب السعر ذهابًا وإيابًا حول ذلك قليلًا.