شركة تعدين بيتكوين أمريكية تهدف إلى الحصول على ٣٠٪ من معدلات الهاش مشيرةً إلى الأمن القومي

تام شمس - الخميس 20 فبراير 2020 05:53 صباحاً - بدأت شركة لاير ون تكنولوجيز الناشئة لتعدين بيتكوين عملياتها في منشأة غرب تكساس، مع خارطة طريق طموحة لتأمين ٣٠٪ من معدل الهاش.

حيث قالت لاير ون، التي جمعت ٥٠ مليون دولار في نوفمبر من ثيل وشاستا فنتشرز وديجيتال كارنسي غروب، إنها قامت الآن بشراء العديد من حاويات التعدين المبردة بالسوائل بقدرة ٢,٥ ميغاوات عبر الإنترنت.

وهدفها على المدى القصير هو زيادة تصل إلى ١٠٠ ميغاوات و٢٪ من معدل الهاش خلال الأشهر المقبلة.

لكن الهدف طويل المدى هو الملفت للانتباه: فخارطة الطريق الخاصة بالشركة تحدد رؤية لإعادة ٣٠٪ من معدل الهاش إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية عام ٢٠٢١، مع ذكر اعتبارات الأمن القومي. وعلى الأرقام الحالية، فإن ذلك سيجعل لاير ون أكبر مجموعة تعدين في العالم.

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يوجد أكثر من ٦٠٪ من عمليات تعدين بيتكوين حاليًا في الصين، لكن أقل من ٥٪ من معدل الهاش، ولا يأتي أي من أجهزة تعدين بيتكوين من الولايات المتحدة.

وفي بيان، ادعى لاير ون أن إعادة ما يقرب من ثلث معدل الهاش إلى أمريكا سيمكن الولايات المتحدة "من تعويض هيمنة الصين على تعدين بيتكوين وتحسين جهود الأمن القومي في البلاد لفئة الأصول مع إمكانية أن تكون عملة احتياطية" .

لاير ون تقوم ببناء عمليات تعدين بيتكوين مستدامة

تقوم لاير ون بتصميم وإنتاج البنية التحتية الخاصة بالتعدين بالكامل، وذلك باستخدام رقائق أسيك الخاصة وحاويات التعدين المبردة بالسوائل التي تدعي الشركة أنها تمكنها من "فتح المناخ الأكثر دفئًا" حيث تتوفر طاقة مستدامة منخفضة التكلفة. ومع ذلك، فإن الكثير من معدات التعدين المخصصة لها لن تكون جاهزة حتى منتصف عام ٢٠٢٠، وتستخدم آلات الطرف الثالث بشكل مؤقت.

حيث قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ألكساندر ليغل إن الشركة كانت مربحة بالفعل على المدى القصير وسوف تزدهر عندما يتعثر الآخرون نتيجة تخفيض المكافأة لكتلة بيتكوين إلى النصف في مايو.