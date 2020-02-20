بنك إتش إس بي سي تتخلى عن ٣٥٠٠٠ وظيفة ويستثمر في التمويل الرقمي

تام شمس - الخميس 20 فبراير 2020 01:56 صباحاً - في دعوة للأرباح عقدت يوم الثلاثاء ١٨ فبراير، كشف مسؤول تنفيذي في إتش إس بي سي أن البنك يخطط لخفض ٣٥٠٠٠ وظيفة بحلول نهاية عام ٢٠٢٢ والاستثمار أكثر في الأنظمة الرقمية.

وتتمثل خطة إتش إس بي سي في السنوات الثلاث المقبلة في تقليص عدد الموظفين والفروع وتبسيط العملية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا. حيث أضاف نويل كوين، الرئيس التنفيذي للمجموعة في دعوة الأرباح ما يلي:

"في الخدمات المصرفية للأفراد، سنقوم بتوسيع نطاق تقديم منتجاتنا وزيادة استثماراتنا في المجال الرقمي. وسنقوم بإعادة تركيز تواجدنا في الخدمات المصرفية للأفراد لخدمة عملاء الأجهزة المحمولة على مستوى العالم، مما يقلل من شبكة فروعنا في الولايات المتحدة بنحو ٣٠٪. [...] كما سنواصل أيضًا الاستثمار في الأنظمة والحلول الرقمية التي من شأنها تحسين الخدمة التي نقدمها لعملائنا." Advertisements

أصول بقيمة ٢٠ مليار دولار تنتقل إلى ديجيتال فولت

في مؤشرات سابقة عن نوع التحول الرقمي الذي يدرسه إتش إس بي سي، ذكر كوينتيليغراف قبل بضعة أشهر أن البنك سوف ينفذ نظامًا جديدًا للحفظ قائم على بلوكتشين يسمى ديجيتال فولت بحلول مارس ٢٠٢٠.

حيث يخطط إتش إس بي سي لنقل أصول بقيمة ٢٠ مليار دولار إلى المنصة ويهدف إلى رقمنة السجلات القائمة على الورق للمواضع الخاصة من أجل زيادة التقييس وتسريع العمليات في الصناعة المتنامية.

بنك إتش إس بي سي كان يعد نفسه للتكيف مع التغيرات المستمرة في القطاع المصرفي

في عام ٢٠١٧، عين البنك لجنة من المستشارين لاستكشاف طرق لدمج التقنيات المدمرة مثل بلوكتشين والذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية في نموذج أعماله لخفض التكلفة.