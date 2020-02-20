الشركة الناشئة المدعومة من تيم دريبر تُطلق متصفح بلوكتشين لتجنب الرقابة

تام شمس - الخميس 20 فبراير 2020 01:56 صباحاً - تقوم شركة أنستوبابل دومينز، وهي إحدى شركات التكنولوجيا المدعومة من قِبل مؤيد بلوكتشين البارز تيم دريبر، بطرح متصفح قائم على بلوكتشين لتزويد المستخدمين بإمكانية الوصول إلى الويب اللامركزي.

ووفقًا للإعلان الصادر يوم ١٨ فبراير، تم تصميم متصفح أنستوبابل بلوكتشين لتبسيط الوصول إلى الويب اللامركزي، المعروف أيضًا باسم الويب ٣.٠. ويتيح هذا النوع من الإنترنت المعاملات من نظير إلى نظير دون تدخل الوسيط، ويقال إنه مصمم لتجنب الرقابة.

خطوة أخرى إلى الأمام لأنستوبابل دومين

قال ماثيو غولد، الرئيس التنفيذي لشركة لا يمكن وقفها:

"نعتقد أن وجود شبكة لا مركزية أمر حاسم لحماية حرية التعبير في جميع أنحاء العالم. ويعد متصفح بلوكتشين الذي لا يمكن إيقافه أول متصفح يجعل زيارة مواقع الويب اللامركزية سهلة مثل موقع .com التقليدي. يجب أن تتبنى جميع المتصفحات الويب اللامركزي." Advertisements

وعلى هذا النحو، تمثل الأخبار خطوة أخرى في مهمة الشركة المتمثلة في توفير مواقع ويب غير خاضعة للرقابة تعمل بنظام بلوكتشين، بالإضافة إلى مدفوعات بسيطة بالعملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وغيرها.

يتم تخزين مواقع الويب التي لا يمكن إيقافها في محفظة المستخدم، بينما يتم تخزين المحتوى على نظام ملفات إنتر بلانيتاري (IPFS) أو شبكات التخزين اللامركزية الأخرى.

في أكتوبر الماضي، أطلقت أنستوبابل دومينز سجل نطاقات .crypto على بلوكتشين إيثريوم. ويسمح السجل للمستخدمين بتوصيل أي عنوان عملات مشفرة بنطاقهم، مما يتيح إجراء المدفوعات باستخدام اسم المجال فقط.