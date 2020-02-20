نائب الرئيس السابق لشركة ريبل، يتولى دورًا في بنك ستاندرد تشارترد الرائد

تام شمس - الخميس 20 فبراير 2020 01:56 صباحاً - تولى كاهينا فان دايك، نائب الرئيس الأول السابق للأعمال والتنمية في شركة بلوكتشين ريبل، دور الرئيس العالمي والقنوات الرقمية وتحليل بيانات العميل في بنك ستاندرد تشارترد الرائد.

ووفقًا لإعلان رسمي نشرته ستاندرد تشارترد يوم ١٩ فبراير، انضم فان دايك إلى قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات (CCIB) بالبنك.

تحسين تحليلات بيانات ستاندرد تشارترد

يركز قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات على عملاء الشركات والمؤسسات المالية والمستثمرين. ويقوم الخبراء العاملون في الفريق بربط هؤلاء العملاء ببعضهم البعض، وتقديم المشورة لهم والحصول على التمويل. وأوضح سيمون كوبر الرئيس التنفيذي للقسم في الإعلان أنه يتوقع من فان دايك أن يأخذ "تحليل البيانات وقدرات القنوات إلى المستوى التالي".

وقبل العمل في ريبل، عمل أيضًا في فيسبوك كمدير عالمي للخدمات المالية والمدفوعات.

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ووفقًا لموقع معلومات الشركات "أولر"، ستاندرد تشارترد لديه إيرادات سنوية قدرها ١٤,٤ مليار دولار و٨٥٠٠٠ موظف.

علاقة ستاندرد تشارترد مع بلوكتشين

على الرغم من أن الإعلان لا يوضح إذا ما كان ستاندرد تشارترد يعتزم الاستفادة من الخبرة ذات الصلة ببلوكتشين التي اكتسبها فان دايك أثناء العمل في ريبل، إلا أنه سيكون من غير المفاجئ نظرًا لأن ستاندرد تشارترد أبدت اهتمامًا بالتكنولوجيا في الماضي.

حسبما ذكر كوينتيليغراف في نوفمبر ٢٠١٩، انضم ستاندرد تشارترد إلى منظمة بناء بلوكتشين القياسية "إيثريوم إنتربرايز ألاينس". وفي أغسطس ٢٠١٩، أكمل البنك أيضًا أول صفقة تمويل سلسلة التوريد المستندة إلى بلوكتشين.