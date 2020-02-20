بيتكوين غولد محتجزة من قِبل أحد الحيتان مع ما يقرب من نصف العرض

تام شمس - الخميس 20 فبراير 2020 01:56 صباحاً - يتم التلاعب بسعر بيتكوين غولد (BTG) من خلال حوت يتحكم في ما يقرب من نصف العرض المتداول. وهذه هي نتائج التحليل الذي أجراه تاجر ومحلل مستقل، فضل عدم الكشف عن هويته.

وقد نشر النتائج التي توصل إليها في مدونة، حيث أوضح سبب اعتقاده بأن مجموعة واحدة من الناس قامت بتجميع بيتكوين غولد بكمية ضخمة، ويستخدمون الآن هذا العرض للسيطرة على السوق.

التراكم عبر بيتفينكس

بدأت الأحداث في أغسطس ٢٠١٨، عندما بدأت المراكز الطويلة ذات الهامش في بيتفينكس في الارتفاع الحاد لتشمل ما يقرب من مليوني بيتكوين غولد. وتجعل البورصة بيانات الهامش متاحة للجمهور، مما يساعد على قياس معنويات المتداول العام بعملة معينة - على سبيل المثال عن طريق مقارنة نسبة الصفقات قصيرة وطويلة.

صفقات شراء بيتكوين غولد مقابل الدولار على بيتفينكس. المصدر: تريدينغ فيو.

في حالة بيتكوين غولد، كانت الزيادة القوية في مراكز الهامش مصحوبة بحركة سعر باهتة. وبينما اتبعت العملة عمومًا سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا، اتجه السعر في نهاية المطاف نحو الأسفل.

بيتكوين غولد مقابل الدولار على بيتفينكس. المصدر: تريدينغ فيو.

قدر المحلل أن ١,٩ مليون بيتكوين غولد التي كانت موجودة في مرحلة ما في بيتفينكس تمثل ما بين ٣٨٪ و٤٨٪ من إجمالي المعروض المتداول.

تمت إنشاء بيتكوين غولد في عام ٢٠١٧ بعد الانقسام الكلي لشبكة بيتكوين (BTC)، وبالتالي الحفاظ على تاريخها الأصلي حتى تلك النقطة. وهذا يعني أن بيتكوين غولد تحتوي على عدد من العملات غير النشطة على الأقل مثل عملتها الأم، بما في ذلك ذاكرة التخزين المؤقت لساتوشي.

وقد أوضح كيف وصل إلى هذا الرقم:

"لم يتم نقل أكثر من ١١ مليون بيتكوين (BTC) في العام الماضي. وبالنظر إلى عدم رغبة المحافظ الكبيرة في المطالبة بعملاتها بسبب الخوف من تسرب المفتاح الخاص بأقل عائد، يمكن القول إن عددًا أكبر من ١١ مليون بيتكوين غولد غير نشط أو مفقود إلى الأبد."

ثم قدر عدد من ٤ إلى ٥ ملايين بيتكوين غولد نشطة. وعندما سئل من قبل كوينتيليغراف لماذا هو متأكد من أن هذا هو عمل حوت واحد، أوضح:

"كان التراكم ثابتًا ومنهجيًا على مدار عام تقريبًا، سيكون من المستحيل تقريبًا أن يكون من قبيل المصادفة أن كيانات متعددة تستخدم نفس النظام بالضبط للتراكم".

كما أجرى المحلل أيضًا تحليلًا يدويًا لمتوسط ​​سعر الدخول للحوت. وبمقارنة عدد العملات التي يتم شراؤها يوميًا بسعرها، وصل إلى رقم ٢٢,٨٦ دولارًا كسعر التعادل.

خدش الأرباح

بعد التراكم الشامل، بدأت الحوت باستخدام صفقته للتأثير على الأسواق. وفي أوائل شهر يناير، ارتفع سعر بيتكوين غولد في تحركات متتالية بنسبة تصل إلى ٢٠٠٪، من ٥ دولارات إلى ١٥ دولارًا. وقد تراجعت صفقات الهامش تمامًا مع اكتمال الحركة الصعودية.

صفقات شراء بيتكوين غولد مقابل الدولار مع سعر متراكب. المصدر: تريدينغ فيو.

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لم يتم نشر أي إعلانات رئيسية في ذلك الوقت على حساب بيتكوين غولد على تويتر، مما يبرز إمكانية حدوث حركة ملفقة في الأسعار. وأشار المحلل كذلك أن محافظ بيتفينكس تم استنزافها فيما بعد من قطعة كبيرة من بيتكوين غولد.

حيث أجرى اختبارًا على باينانس، والذي أظهر أنها لم تكن محفظة الوجهة. تشير مقارنة الحجم إلى بورصة بيتهامب الكورية باعتبارها المتلقي المحتمل لهذه الأموال. حيث يقول المحلل إن هذا جزء من استراتيجية "التوزيع" الخاصة بالحوت، والتي ستجعل التجار الأفراد الخارجيين ينضمون إلى مضخة ملفقة للسماح للحوت بإفراغ العملات.

مقارنة نشاط البورصة. المصدر: Onlyforesight.com وتريدينغ فيو.

ومع ذلك، توقف السعر عن الارتفاع بسبب "جدار بيع" قوي على بيتفينكس، عند حوالي ١٥ دولارًا. وقد أدى النشاط المتزايد على بيتهامب إلى أن يستنتج المحلل أن الحوت يمكن أن يكون كوريًا، لأن البورصة تتطلب رقم ضمان اجتماعي وطني لإنشاء حساب.

مجموعة من الصدف

كما يمكن تفسير الانخفاض المفاجئ في هامش بيتفينكس من خلال تصفية الحوت من بيتكوين غولد. زيقول المحلل إن المجموعة التجارية "طالبت" بصفقتها ببساطة:

"أعتقد أن الحوت كان يخطط للبيع في بيتفينكس في الأصل، وبعد ذلك أدرك أنه لم يكن هناك سيولة كافية للخروج من هناك، لذلك أصبحوا مضطرين الآن إلى إرسال عملاتهم المعدنية إلى بورصة أخرى (عن طريق" المطالبة "أولًا بوضع الهامش الخاص بهم، ومن ثم الانسحاب)."

"المطالبة" هي عملية تسوية مركز الهامش عن طريق تعويض المبلغ المقترض بالكامل.

منذ ذلك الحين تمت ملاحظة تكتيكات التلاعب بالسوق على باينانس. فحسبما أوضح المحلل:

"تمل بيتفينكس كآلية قمع؛ في كل مرة يحاول فيها السعر الارتفاع على باينانس، توم بيتفينكس بإعادته. ويرى الناس (والروبوتات) الفرق ويحاولون الانقضاض على فرصة التحكيم. ومع ذلك، بحلول الوقت الذي ينقل فيه الأشخاص عملات بيتكوين غولد الخاصة بهم من بيتفينكس إلى باينانس، فإن الفجوة قد أغلقت بالفعل وتمت معادلة الأسعار."

ويمكن رؤية ذلك بوضوح في تداول ١٠ فبراير. فكما هو مبين في الصورة أدناه، فإن الشموع الموجودة في بيتفينكس لها "قطع نظيف" بحوالي ١٣,٨ دولارًا، بينما يتحرك سعر باينانس بوضوح عبر الحاجز.

بيتكوين غولد مقابل الدولار على بيتفينكس وباينانس (الخط البرتقالي)، مخطط الشموع في النصف الأول يوم ١٠ فبراير. المصدر: تريدينغ فيو.

الهدف النهائي

بالنظر إلى حجم ومقدار الوقت المستثمر في تراكم بيتكوين غولد، جادل المحلل بأن التجار سوف يبحثون عن ربح كبير:

"من المتوقع أن يتضاعف سعر بيتكوين غولد في القيمة من القيمة الحالية التي تبلغ ١٢ دولارًا تقريبًا (اعتبارًا من هذا المنشور) وأن يزيد مبلغًا كبيرًا من سعر التعادل المتوقع عند ٢٢,٨٦ دولار".

وهو يتوقع أن الهدف المحتمل قد يكون ١٠٠ دولار، مما قد يؤدي إلى ربح أقصى قدره ١٥٠ مليون دولار. وتعد المحاولات الحالية لقمع الأسعار ضرورية لعدم ترك الاهتمام ينفد بسرعة كبيرة، كما أوضح المحلل:

"إذا ارتفع السعر بسرعة كبيرة، فمن المقدر أن يهبط الاتجاه لفترة طويلة حيث يأخذ الناس الأرباح تدريجيًا ولا يوجد أحد لشراء الإمدادات المتزايدة التي تضرب السوق".

ولا توجد حاليًا أي علامات تشير إلى أن فريق عملات بيتكوين غولد له أي علاقة بهذا التلاعب بالسوق.