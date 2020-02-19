حكومة دبي تطلق تحالف بلوكتشين لممارسات اعرف عميلك في الربع الأول من عام ٢٠٢٠

تام شمس - الأربعاء 19 فبراير 2020 08:54 مساءً - تواصل الإمارات العربية المتحدة، وهي واحدة من المراكز المالية في الشرق الأوسط، التوسع في التطورات التي تعتمد على بلوكتشين.

حيث أنشأت دائرة التنمية الاقتصادية (DED) في دبي تحالف "اعرف عميلك" (KYC) مع ستة بنوك رئيسية.

وقد تم تصميم المنصة التنظيمية الجديدة التي تعمل ببلوكتشين والتي يطلق عليها اسم "تحالف بلوكتشين لممارسات اعرف عميلك"، لتسريع العمليات مثل تبادل بيانات العميل الرقمية والوثائق مع ضمان الأمن. ويهدف المشروع أيضًا إلى توفير منصة موحدة لجهود اعرف عميلك بين أعضاء النظام البيئي الحاليين والمستقبليين مثل المؤسسات المالية المؤهلة وسلطات الترخيص.

أول منصة بلوكتشين لممارسات اعرف عميلك في الإمارات تنطلق في الربع الأول من عام ٢٠٢٠

ووفقًا لتقرير صدر يوم ١٩ فبراير من جريدة "أخبار الخليج" التي تتخذ من دبي مقرًا لها، فإن البنوك الستة المشاركة في هذا الجهد هي بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الإمارات دبي الوطني وبنك إتش إس بي سي ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك رأس الخيمة وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي التجاري.

ومن المقرر إطلاقه في الربع الأول من عام ٢٠٢٠، سيصبح تحالف بلوكتشين لممارسة اعرف عميلك أول مشروع من نوعه في المنطقة، حسبما يشير التقرير.

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وقد أوضح علي إبراهيم، نائب المدير العام لإدارة التنمية الاقتصادية، أن الجهود تهدف إلى جلب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة:

"يمثل تحالفنا الاستراتيجي مع البنوك لإطلاق أول منصة بلوكتشين لممارسات اعرف عميلك في الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة نحو الاستمرار في جذب المستثمرين إلى هذا السوق".

بالإضافة إلى ذلك، يأمل النظام الإيكولوجي الذي يدعمه التحالف في تعزيز الأعمال بالإضافة إلى الامتثال التنظيمي في الإمارات العربية المتحدة. ووفقًا للتقرير، سيقوم بنك الإمارات المركزي وسلطة دبي الذكية بمراقبة عمليات اتحاد بلوكتشين لممارسات اعرف عميلك.

تتوافق سلسلة بلوكتشين الإماراتية التي تم الإبلاغ عنها حديثًا مع النمو العام للإنفاق بلوكتشين في المنطقة. وحسبما ذكر كوينتيليغراف مؤخرًا، من المتوقع أن تشهد حكومات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا زيادة بنسبة ٤٠٠٪ على الأقل في استثماراتها في الحلول القائمة على بلوكتشين خلال أربع سنوات.

وفي أكتوبر ٢٠١٩، قبلت دولة الإمارات العربية المتحدة تنظيم العملات المشفرة بعد إصدار مشروع القانون للتعليق العام. وحسبما ذُكر، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة موقفًا إيجابيًا للغاية في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين، حيث تستضيف الدولة بالفعل عددًا من المبادرات القائمة على أساس بلوكتشين مثل مشروع التجارة الرقمي "طريق الحرير الرقمي" ومنصة تبادل الوثائق المعروفة باسم " شبكة بنك ترست."