بينانس Binance تطلق خدمات الحوسبة السحابية لإنشاء منصات التداول

قامت شركة بينانس Binance. ، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم ، بأول غزو لها في مجال خدمات الأعمال من خلال تقديم خدمات الحوسبة السحابية بينانس Binance لإنشاء منصات التداول و حلول تكنولوجية مالية كاملة لمن يرغبر في انشاء منصات التداول و التبادلات، و التطبيقات المالية.

شركة بينانس Binance الذي تتخذ من مالطا مقراً لها تقرر اطلاق خدمات الحوسبة السحابية لمساعدة الأعمال والشركاء على إنشاء منصات و برامج و تطبيقات التبادل للتشفير باستخدام البنية التحتية التقنية لشركة Binance ، بدءًا من مطابقة المحركات إلى عناصر التحكم في المخاطر وأنظمة أمان البيانات.

خدمات بينانس Binance السحابية

تطورت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Amazon.com. و Alphabet. على مر السنين إلى ما هو أبعد من الخدمات الأساسية التي تواجه العملاء وأصبحوا من أكبر مزودي خدمات الحوسبة السحابية في العالم، و Binance تنظر الى نفس النجاح فيما بتعلق بالتشفير.

وفقًا لتقديرات الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “CZ” Zhao Changpeng، بينانس كلاود Binance Cloud ستصبح أكبر مصدر لإيرادات شركة Binance خلال الخمس سنوات القادمة. و قال المبرمج البالغ من العمر 43 عامًا والذي تحول إلى رجل أعمال في مقابلة. “حتى خلال أزمو التشفير لعامي 2018 و 2019 ، ظهرت مئات من منصات التبادلات الجديدة. و من الناحية النظرية ، يمكن ل Binance Cloud أن نسمح لأي شخص في العالم بإنشاء بورصات و منصات االتبادلات الخاصة به مع زيادة الطلب الكبير عليها.

بينانس كلاود Binance Cloud الذي بدأ منذ ثلاثة أشهر فقط وله الآن ما يقرب من 20 مستخدما نشطا. يكمل استراتيجية بينانس في جذب الأموال المودعة في الشركة. فإن Binance تجني الأموال في الغالب من خلال رسوم المعاملات على منصات التداول الخاصة بها ، والتي تتقلب بشكل كبير مع أسعار التشفير. يمكن أن يساعد التحول إلى الأعمال التجارية الموجهة للشركات أيضًا في بدء التشغيل لإطلاق تدفق دخل أكثر ثباتًا للشركة.

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بدأت Binance في عام 2017 كمنصة تداول العملات المشفرة فقط، واكتسبت زخماً سريعًا من خلال تبادل الرموز المميزة فقط مع Bitcoin و ETH، مما سمح لها بتجنب التعامل مع البنوك وأجهزة الرقابة الحكومية. اما الان شركة Binance بصفتها لاعبًا رئيسيًا في مجال العملات المشفرة ، تعمل على توسيع خدماتها في العالم، و توفير كل ما يتطلبه المستخدم، حتى انها تحاول خلق ايطار قانوني متوافق مع القوانين العالمية المالية، فقد أقامت Binance عمليات تبادل أوراق مالية متوافقة مع اللوائح التنظيمية في ولايات قضائية مثل سنغافورة وجيرسي ، حيث تسعى إلى جذب قاعدة مستخدمين أكبر بكثير لم تشترك المال الرقمي حتى الان.

حتى الان Bianance لم تكن السباقة في مجال الخدمات السحابية لمنصات التشفير فالمنافسة ناشئة بين شركة Huobi و شركة Binance. شركة Huobi بدأت عملها في المجال السحابي في عام 2018 وقد اشتركت مع شركاء من بينهم بنك VEB في روسيا ومجموعة Chi Fu في تايوان ، وفقًا لموقعها الرسمي.

قال تشاو ، إن Binance ستعلن أول بورصة فيات مدعومة بخدماتها السحابية في الأسابيع المقبلة، في حين أكد ذلك أربعة عملاء آخرين في التشكيلة ، دون مشاركة التفاصيل.

بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا Binance السحابية، قال تشاو إن العملاء سيكونون قادرين أيضًا على الوصول إلى سجلات الطلبات لجميع أزواج التداول الحالية على Binance.