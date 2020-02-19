بيتغو تدخل عالم الأوراق المالية الرقمية من خلال الاستحواذ على هاربور

تام شمس - الأربعاء 19 فبراير 2020 03:52 صباحاً - كشفت شركة بيتغو الرقمية لحفظ الأصول عن شرائها لهاربور، وهي منصة على الإنترنت للأوراق المالية الرقمية.

حيث قال مايك بيلش الرئيس التنفيذي لشركة بيتغو في بيان صدر يوم ١٨ فبراير تم تقديمه إلى كوينتيليغراف: "كانت رؤيتنا دائمًا أكبر من المحافظ وخدمة الحفظ". "إن الاستحواذ على هاربور يعزز رؤية بيتغو لبناء بنية تحتية رقمية جديدة للخدمات المالية."

ويروّج موقع هاربور أيضًا على الاستحواذ على لافتة أعلى الصفحة الرئيسية.

الاستحواذ على بيتغو يشمل العديد من المنتجات الأخرى

الحصول على هاربور تعني أيضًا اكتساب بيتغو السيطرة على الشركات التابعة للمنصة، والتي تشمل شركات الوساطة ونقل الكيانات. كما اكتسبت بيتغو أيضًا مؤخرًا شركة هيدج للبنية التحتية لتكديس العملات المشفرة.

وبشكل عام، تفيد التقارير أن بيتغو تعالج أكثر من ٢٠٪ من حركات بيتكوين في العالم.

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عملت بيتغو جنبًا إلى جنب مع هاربور قبل الاستحواذ

وقال جوش شتاين، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور في البيان إن بيتغو عملت بالشراكة مع هاربور قبل عملية الاستحواذ منذ بدايات منصة الأوراق المالية الرقمية.

حيث أوضح شتاين: "لقد عملنا عن كثب لدمج محفظات أعمال بيتغو وخدمة حفظ بيتغو في خدمات هاربور"، مضيفًا:

"تزود هاربور بيتغو بمجموعة من التقنيات المكملة لدورة حياة الأوراق المالية الرقمية، فضلًا عن إمكانات الخدمات المهمة من خلال شركات الوساطة والأصول الرقمية التابعة لنا."

تم إنشاء هاربور في عام ٢٠١٧، وكان أقرب عمل في شركة بلوكتشين للحصول على تسجيل وكيل وسيط هيئة تنظيم الصناعة المالية جنبًا إلى جنب مع ترخيص هيئة لأوراق المالية والبورصات ككيان رقمي لنقل الأصول، وفقًا لما جاء في بيان بيتغو.