الخدمة السحابية العملاقة مايكروسوفت أزور تحتضن بلوكتشين التجارية

تام شمس - الأربعاء 19 فبراير 2020 03:52 صباحاً - أعلنت ليتيون، وهي عبارة عن سلسلة بلوكتشين تجارية، في ١٨ فبراير أن شركة مايكروسوفت قد قدمت رسميًا حل ليتيون بلوكتشين إلى سوق أزور السحابي.

وهذا يجعل ليتيون واحدة من المجموعات القليلة العامة/الخاصة المدعومة حاليًا بواسطة مقدم خدمة سحابية رئيسي مثل مايكروسوفت. وقد أصبحت مايكروسوفت أيضًا أول من جلب بلوكتشين إلى السحابة ولا تزال في طليعة اعتماد بلوكتشين.

الشركات في جميع أنحاء العالم تستفيد من اعتماد بلوكتشين

يتيح دمج ليتيون بلوكتشين في أزور لعملاء المؤسسات من مايكروسوفت أزور حول العالم تطوير واختبار ونشر سلاسل وتطبيقات ليتيون الجانبية بنقرة زر واحدة على منصتها، وفقًا للإعلان. وأضاف الدكتور ريتشارد لوهواسر، الرئيس التنفيذي لشركة ليتيون:

"ليتيون ملتزمة بتوفير الوصول إلى بلوكتشين لجميع المنظمات. ونعتقد أن جعل التكامل سلسًا قدر الإمكان أمر حيوي لسد الفجوة في التبني. وسيكون أزور رصيدًا هائلًا لعملائنا.."

سحابة أزور تهيمن على السوق السحابية العامة

وفقًا للإعلان، فإن أزور هي القوة الدافعة وراء الأعمال السحابية لشركة مايكروسوفت. وتمتلك المنصة حاليًا ثاني أكبر حصة من سوق السحابة العامة الذي تبلغ قيمته ٢٢٩ مليار دولار، والذي يخدم عملاء المؤسسات الكبيرة في المقام الأول. ويشمل عملاء أزور أكثر من ٩٥٪ من شركات فورتشن ٥٠٠، بما في ذلك وولمارت وكوكا كولا وبوينغ وسامسونغ.