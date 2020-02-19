صناديق تحوط العملات المشفرة تشهد أفضل يناير على الإطلاق

تام شمس - الأربعاء 19 فبراير 2020 02:54 صباحاً - حققت صناديق التحوط العملات المشفرة التي تشكل مؤشر يوريكا هيدج لصناديق لتحوط العملات المشفرة عائدات بنسبة ٢١,١٥٪ في يناير ٢٠٢٠.

مؤشر صندوق تحوط العملات المشفرة يوريكا هيدج

توجهات ٢٠١٧؟

ليس هذا هو أفضل شهر يناير على الإطلاق (يعود المؤشر إلى يوليو ٢٠١٣) ولكنه أول عائد إيجابي لشهر يناير منذ عام ٢٠١٧، عندما سجل ٤,٨٥٪. وكان عام ٢٠١٧ هو العام الأكثر نجاحًا بالنسبة لصناديق التحوط المشفرة حتى الآن. ففي تلك السنة، حققت عائدات سنوية بلغت ١٧٠٨,٥٠٪.

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معنويات السوق

لا يشتمل المؤشر على جميع صناديق التحوط المشفرة، لكنه لا يزال يدل على معنويات السوق بشكل عام ويبدو أنه يتوافق بشكل وثيق مع السوق. ومن شأن النتائج الجيدة للصناديق أن تجعل جمع التبرعات أسهل لمديري الصناديق وأن تؤدي إلى مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

وقد تغيرت الأوقات منذ عام ٢٠١٧ عندما كان يمكن للمرء أن يولد عائدات وفيرة من خلال رمي السهام على الألواح. ومنذ ذلك الحين، تطورت أموال العملات المشفرة لتصبح "أموال ذكية" أو هلكت.

وحقيقة أن المؤشر قد نشر مثل هذه العائدات الإيجابية الشهر الماضي هو علامة على نضج نظام العملات المشفرة البيئي ككل.