هل يتطلع بلومبرغ إلى أخذ مكان يانغ كمرشح مؤيد للعملات المشفرة؟

تام شمس - الأربعاء 19 فبراير 2020 12:53 صباحاً - يبدو أن عمدة نيويورك السابق والمرشح الرئاسي الحالي مايك بلومبرغ يشق طريقه إلى مجتمع العملات المشفرة.
ففي مقترح للإصلاح المالي صدر يوم ١٨ فبراير، لم يكتب المرشح الديموقراطي عن العملة المشفرة كفئة أصول فحسب، بل قدم أيضًا إطارًا تنظيميًا للعملات المشفرة في الولايات المتحدة؛ ولا يزال هذا الإطار غامضًا، حيث يحتوي على حوالي ١٠٠ كلمة، لكنه يمثل جزءًا كبيرًا من الاهتمام الموجه إلى عالم بلوكتشين.
ومع انسحاب أندرو يانغ مؤخرًا من السباق، فقد مناصرو العملات المشفرة المرشح الذي اختاروه. وكان يانغ مؤيدًا صريحًا للتكنولوجيات الجديدة خلال حملته الانتخابية، حيث أشاد علنيًا بكل شيء من الذكاء الاصطناعي إلى قواعد بيانات بلوكتشين باعتبارها تطورات مهمة ستساعد على دفع البشرية إلى الأمام.
ومع هذا الصوت التقني الذي خرج من السباق، يبدو أن الملياردير بلومبرغ يحاول كسب بعض انتباهه مجتمع العملات المشفرة. وفيما يلي إطار تنظيم العملات المشفرة المقترح من سياسة الإصلاح المالي الخاصة به:
"أصبحت العملات المشفرة فئة أصول تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، ومع ذلك تظل الرقابة التنظيمية مجزأة وغير مطورة. وعلى الرغم من كل ما تقدمه بلوكتشين وبيتكوين والطرح الأولي للعملات الرقمية، هناك أيضًا الكثير من الضجيج والاحتيال والنشاط الإجرامي. وسيعمل مايك مع المنظمين لتوفير قواعد أوضح للعبة من خلال:
• توضيح مسؤولية الإشراف على العملات المشفرة.
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• توفير إطار لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، من خلال تحديد الوقت الذي تكون فيه التوكنات غير موجودة
• الأوراق المالية.
• حماية المستهلكين من الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة.
• توضيح كيف سيتم فرض ضرائب على الاستثمارات في العملات المشفرة.
• تحديد رأس المال والمتطلبات الأخرى للمؤسسات المالية التي لديها عملات مشفرة."
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