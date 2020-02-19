هل يتطلع بلومبرغ إلى أخذ مكان يانغ كمرشح مؤيد للعملات المشفرة؟

تام شمس - الأربعاء 19 فبراير 2020 12:53 صباحاً - يبدو أن عمدة نيويورك السابق والمرشح الرئاسي الحالي مايك بلومبرغ يشق طريقه إلى مجتمع العملات المشفرة.

ففي مقترح للإصلاح المالي صدر يوم ١٨ فبراير، لم يكتب المرشح الديموقراطي عن العملة المشفرة كفئة أصول فحسب، بل قدم أيضًا إطارًا تنظيميًا للعملات المشفرة في الولايات المتحدة؛ ولا يزال هذا الإطار غامضًا، حيث يحتوي على حوالي ١٠٠ كلمة، لكنه يمثل جزءًا كبيرًا من الاهتمام الموجه إلى عالم بلوكتشين.

ومع انسحاب أندرو يانغ مؤخرًا من السباق، فقد مناصرو العملات المشفرة المرشح الذي اختاروه. وكان يانغ مؤيدًا صريحًا للتكنولوجيات الجديدة خلال حملته الانتخابية، حيث أشاد علنيًا بكل شيء من الذكاء الاصطناعي إلى قواعد بيانات بلوكتشين باعتبارها تطورات مهمة ستساعد على دفع البشرية إلى الأمام.

ومع هذا الصوت التقني الذي خرج من السباق، يبدو أن الملياردير بلومبرغ يحاول كسب بعض انتباهه مجتمع العملات المشفرة. وفيما يلي إطار تنظيم العملات المشفرة المقترح من سياسة الإصلاح المالي الخاصة به: