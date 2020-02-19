سعر بيتكوين ينتعش من خسائر نهاية الأسبوع من ١٠ آلاف دولار، بينما ترتفع تيزوس بنسبة ١٣٪

تام شمس - الأربعاء 19 فبراير 2020 12:53 صباحاً - بعد عطلة نهاية الأسبوع الهابطة التي شهدت انخفاض سعر بيتكوين (BTC) بنسبة ٨,٧٦٪ إلى ٩٤٤٤ دولارًا، استعاد السعر مرة أخرى علامة ١٠ آلاف دولار. وقبل الاختراق، كان السعر يتحرك بثبات صعوديًا، مستردًا الدعم عند مستوى ٩٨٠٠ دولار لزيادة حجم التداول.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعرب العديد من المتداولين عن خوفهم من أن التراجع إلى ما دون ٩٤٥٠ دولارًا سيعزز انعكاس الاتجاه الهابط، لكن التحليل السابق الذي أجراه كوينتيليغراف أشار إلى أن هناك حاجة إلى تصحيح حاد قد يرفع السعر إلى منطقة ٩٥٠٠ دولار إلى ٨٨٠٠ دولار بعد أداء بيتكوين القوي الأخير.

مخطط السعر اليومي لسوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

وأوضح المساهم في كوينتيليغراف مايكر دي بوب أيضًا أنه فوق ٩٤٥٠ دولارًا، ظلت عملة بيتكوين صعودية لأن العديد من التجار كانوا يتطلعون إلى إغلاق فجوة بورصة شيكاغو التجارية عند ١٠٤٦٠ دولارًا.

وعلى الرغم من تصحيح عطلة نهاية الأسبوع، لم يتأثر التقاطع الذهبي بين المتوسط ​​المتحرك على مدى ٥٠ يومًا و٢٠٠ يوم، وظل مؤشر القوة النسبية (RSI) على الإطار الزمني اليومي بالقرب من ٥٠.

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المخطط اليومي لسعر بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

أعادت حركة السعر اليوم السعر فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي البالغ ٢٣,٦٪ عند ٩٥٠٠ دولار وأيضًا فوق مؤشر المتوسط المتحرك على مدى ٢٠ يومًا لبولينغر باند. إذا تمكن السعر من إدارة إغلاق أعلى من ١٠٠٠٠ دولار، فمن المحتمل أن يتطلع التجار إلى اتباع سرد بورصة شيكاغو التجارية وهو أن سعر بيتكوين يجب أن يغلق الفجوة التي تم إنشاؤها مؤخرًا عند ١٠٤٦٠ دولارًا.

وقبل ملء الفجوة، سيحتاج سعر بيتكوين إلى تجاوز منطقة ١٠١٦٨ دولارًا إلى ١٠٣٠ دولارًا، وهو ما يشير إليه نطاق الصورة المرئية للملف الصوتي (VPVR) أنه قد يمثل تحديًا.

كما أظهرت العملات البديلة قوة كبيرة مع ارتفاع سعر بيتكوين مرة أخرى إلى أكثر من ١٠٠٠٠ دولار. حيث ارتفعت تيزوس (XTZ) بنسبة ١٢,٦٣٪، وإيثريوم (ETH) ٨٪ وريبل ٤,٣٤٪ وتشين لينك (LINK) ٥,٣٨٪.

مخطط سعر بيتكوين اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

يبلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة الآن ٢٩٠,٩ مليار دولار، ومعدل هيمنة بيتكوين ٦٢,٢٪.