الصين تتعقب ضحايا فيروس كورونا باستخدام وي تشات وعلي باي

تام شمس - الثلاثاء 18 فبراير 2020 11:52 مساءً - أصدرت حكومة هوبي، وهي المقاطعة الصينية في مركز تفشي فيروس COVID-١٩ (فيروس كورونا)، تقريرًا يوم ١٨ فبراير يورد بالتفصيل الإجراءات المتخذة ضد المرض. وقد كشف المسؤولون عن قيامهم بتتبع عمليات شراء أدوية الحمى عبر الإنترنت وفي الصيدليات على حد سواء لتنظيم جهود الإغاثة.

وبما أن حالة الطوارئ لا تظهر أي علامات على التباطؤ، فقد اتخذ المسؤولون الإقليميون مجموعة من التدابير للسيطرة بشكل أفضل على التفشي. حيث يُطلب من الصيدليات والمؤسسات الطبية الآن طلب هوية صالحة من أي شخص يشتري دواء الحمى، ويفترض أنه لعلاج الفيروس.

وبالإضافة إلى الإجراءات التي تم سنها حديثًا، بدأت الحكومة تحقيقًا لفهم المدى الكامل للتفشي. وحسبما كشف المسؤولون:

"منذ ٢٠ يناير، تم إجراء تحقيق شامل حول مرضى الحمى الذين عولجوا من قبل مؤسسات طبية مختلفة وأولئك الذين اشتروا أدوية الحمى والسعال من خلال مخازن الأدوية المادية أو عبر الإنترنت. وقد تم الحصول على المعلومات بما في ذلك الوقت والاسم ورقم الجنسية والعنوان السكني الحالي وأرقام هواتف الاتصال الخاصة بالمرضى المذكورين أعلاه، وتم تنظيم التحقق في الموقع واختبار المتابعة والعزل والعلاج."

وفي حين لم يتم ذكر أي إشارة مباشرة، إلا أنه يعني ضمنًا أن المعلومات قد تم جمعها بفضل علي باي و وي تشات، وهما المحتكرين لأنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول في البلاد - خاصةً لعمليات الشراء عبر الإنترنت.

العملات الرقمية للبنوك المركزية لا لزوم لها؟

تشتهر الصين بدرجة عالية من الرقمنة ضمن المدفوعات. ومع بدايتها المتأخرة نسبيًا، تخطت الدولة ببساطة المدفوعات المستندة إلى بطاقات الائتمان والخصم لتفضيل تطبيقات الأجهزة المحمولة القائمة على رموز الاستجابة السريعة.

وللاستفادة من هذا الأمر بشكل أكبر، يعد بنك الشعب الصيني (PBoC) من بين أهم المؤيدين العالميين للعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، أو "اليوان الرقمي".

حيث تم التلميح إلى أن استخدامه سيكون بشكل أساسي في قطاع البيع بالتجزئة والمشتريات، والذي سيحل محل وي تشات و علي باي كآليات للدفع.

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ويبدو أن التدابير المتطرفة المتخذة ضد فيروس كورونا تشير إلى أن الحكومة قادرة تمامًا على تتبع مشتريات مواطنيها. كما يبدو أن تطبيق العملة الرقمية للبنك المركزي غير ضروري من منظور المراقبة المالية.

وهذا يؤكد التصريحات السابقة لمسؤولي بنك الصين الشعبي التي ركزت على الجانب المواجهة الجيوسياسية لليوان الرقمي. وعلى وجه التحديد، كان المسؤولون مهتمين بالتأثير المحتمل الذي يمكن أن يكون لليبرا من فيسبوك على السياسة النقدية. وبالتالي ستكون العملة الرقمية استجابة للمخاوف من استمرار الهيمنة النقدية للولايات المتحدة.

وبينما يتواصل التقدم مع اليوان الرقمي، واجهت ليبرا جمهورًا قاسيًا حتى خارج الصين.

هل تنجح بيتكوين في إصلاح هذا؟

يعد التتبع الفردي الضخم الذي بدأه المسؤولون الصينيون لتفشي فيروس كورونا شيئًا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة الدفع المركزية.

وفي حين أن مشتريات الأدوية في بيتكوين (BTC) كان من المحتمل أن تكون بعيدة عن التدقيق في هذه الحالة، فإن دفتر السجلات الخاص بالعملات المشفرة مفتوح تمامًا للعالم. وفي حالة تبني العملة المشفرة على نطاق واسع، لا يزال بإمكان الحكومة تتبع مدفوعاتها من خلال تخصيص هويات لكل عنوان محفظة.

وبينما يمكن لعملات الخصوصية مثل مونيرو (XMR) وزي كاش (ZEC) حل هذه المشكلة، يبقى الموضوع معقدًا. وقد تم اتخاذ تدابير المراقبة المتطرفة على ما يبدو للحد من انتشار الفيروس الذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الصحة العامة - مما يجعله منطقة رمادية أخلاقية.

ومثل النقدية، فإن عدم قابلية بعض العملات المشفرة يمنع مثل هذه التحقيقات التفصيلية. فعلى عكس النقد، لا يمكن للعملات المشفرة أن تنشر العدوى بشكل نشط.