هيمنة بيتماين على السوق تتزعزع بواسطة مايكرو بي تي

تام شمس - الثلاثاء 18 فبراير 2020 10:50 صباحاً - تأثرت قوة تعدين بيتكوين في جميع أنحاء العالم بالتأخير في التصنيع الناجم عن تفشي فيروس كورونا في الصين، مما قلل بشكل فعال من نمو قوة الحوسبة للعملة المشفرة. ومع ذلك، فقد شهد بعض القائمين بتعدين بيتكوين المتمركزين في الدولة الآسيوية زيادة في حصتهم في السوق بينما يكافح آخرون لمواكبة ذلك.

حيث احتفظت بيتماين بمكانتها كشركة مصنعة مهيمنة لأجهزة تعدين العملة المشفرة منذ عام ٢٠١٧، لكن السوق ربما يتحول ببطء إلى مايكرو بي تي في شنزن. وقد باعت شركة التعدين حوالي ٦٠٠٠٠٠ وحدة من واتسمينر إم٢٠ في عام ٢٠١٩. وتنتج كل وحدة حوالي ٦٠ تيراهاش في الثانية في المتوسط، وفقًا لرئيس قسم مبيعات مايكرو بي تي.

ما الذي يجعل مايكرو بي تي منافسًا محتملًا لبيتماين؟ وفقًا لتقرير صادر عن كوين ديسك، بالإضافة إلى قفزة أسعار بيتكوين في العام الماضي، كانت أجهزة مايكرو بي تي مسؤولة بشكل مباشر عن ما يقرب من نصف إجمالي نمو طاقة الحوسبة لبيتكوين في عام ٢٠١٩. وهذا يعادل حوالي ٣٠ بالمئة من إجمالي طاقة تعدين بيتكوين في جميع أنحاء العالم.

بيتماين تفقد جزء من حصتها ببطء للمنافسين

شهدت بيتماين نصيبها من النكسات في العام الماضي، مع خطط لخفض ٥٠ في المئة من قوتها العاملة وإقالة المؤسس المشارك والمساهم الرئيسي ميكري كيتوان تشان في أكتوبر. وقد أثبتت أجهزة واتس ماينر إم٢٠ من مايكرو بي تي أنها منافس فعال لبيتماين أنمينر إس١٧. ومع ذلك، لا تزال بيتماين تحتفظ بحوالي ٦٥ بالمئة من السوق اعتبارًا من ١٢ ديسمبر، وفقًا لتقدير أجرته شركة كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية.