باينانس كلاود ستسمح للمستخدمين بإطلاق بورصة عملات مشفرة في غضون ٥ أيام

تام شمس - الثلاثاء 18 فبراير 2020 12:55 صباحاً - قد تكون منصة باينانس كلاود التي تم إصدارها حديثًا مختلفة نوعًا ما عما توقعه مجال العملات المشفرة من الميزة الجديدة.

فبعد أن ألمح مؤسس باينانس والرئيس التنفيذي للشركة "تشانغ بينغ زاو" (سي زي) لأول مرة إلى تقديم باينانس كلاود في ٨ فبراير، تم إطلاق الخدمة الجديدة رسميًا يوم ١٧ فبراير، وتستهدف المستخدمين الراغبين في إنشاء بورصات العملات المشفرة، وذلك وفقًا لما نشرته المدونة بواسطة باينانس.

بنية تحتية شاملة لإطلاق بورصة عملات مشفرة

وفقًا للإعلان، ستعمل باينانس كلاود كمنصة بنية تحتية متكاملة للعملاء والشركاء لإطلاق عمليات تبادل الأصول الرقمية القائمة على التكنولوجيا الرائدة في الصناعة والأمان والسيولة بالإضافة إلى خدمات الحفظ. ويدعم الحل أيضًا لوحة القيادة لإدارة الأموال والوظائف متعددة اللغات، فضلًا عن مجموعة من أزواج التداول وإدراج العملات.

وسيوفر حل السحابة الجديد الخاص بباينانس للمستخدمين طريقة لإعداد نظام العملات المشفرة في أسواقهم المحلية. وتشمل ميزات باينانس كلاود السوق الفوري للعملات المشفرة والتداول في العقود الآجلة بالإضافة إلى تكامل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالبنك المحلي وخدمات التبادل من نظير إلى نظير من العملات الورقية إلى العملات المشفرة. وفي المستقبل، تخطط باينانس كلاود لإضافة المزيد من الميزات مثل خدمات التداول المباشر، بالإضافة إلى إصدار التوكنات مع منصة طرح التبادل الأولي.

سي زي: باينانس كلاود ستتيح للمستخدمين إطلاق عملية تبادل خلال ثلاثة إلى خمسة أيام

في معرض حديثه عن باينانس كلاود في مقابلة مع كوينتيليغراف، أوضح سي زي أن الخدمة الجديدة ستستهدف بشكل خاص الأشخاص في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد من قبل باينانس. وأضاف سي زي أن باينانس كلاود ستسمح لهؤلاء الأشخاص بإدارة البورصات الخاصة بهم في الأسواق المحلية البعيدة عن باينانس "سواء من الناحية المالية أو الثقافية أو حتى المعرفية" حتى الآن.

كما أخبر الرئيس التنفيذي لشركة باينانس كوينتيليغراف أن باينانس كلاود سيسمح لأي شريك بإطلاق بورصة خلال ثلاثة إلى خمسة أيام في حالة "الاستعدادات الأخرى في حالة جيدة". ووفقًا للإعلان الأصلي، سيتم إطلاق أول بورصة رقمية كبرى للأصول مدعومة بالكامل من باينانس كلاود في أوائل مارس ٢٠٢٠.

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يأتي باينانس كلاود متوافقًا مع مهمة باينانس لإلغاء تأمين العملات المشفرة للجميع

كما أشار سي زي إلى أن باينانس كلاود هي المبادرة الأولى من نوعها، مدعيًا أن:

"باينانس كلاود عبارة عن مجموعة منتجات مفقودة سابقًا من السوق [...] ونحن حريصون على مشاركة تجربة الجودة في باينانس من خلال مختلف العلامات التجارية والمجتمعات والأسواق على مستوى العالم."

متحدثًا إلى كوينتيليغراف، ذكر سي زي أن الفكرة الأصلية لإطلاق باينانس كلاود كانت فكرته. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة باينانس أن أصل الفكرة ليس بنفس أهمية التنفيذ. وأكد سي زي أن باينانس كلاود تهدف إلى تمكين الجميع من الوصول إلى العملات المشفرة والمساهمة في التبني العالمي. حيث أوضح سي زي:

"نريد تمكين المزيد من شركائنا من الوصول إلى العملات المشفرة، حتى يتمكن الآخرون من فعل ذلك معنا في تمكين الأشخاص من الوصول إلى العملات المشفرة. لذا فإن المفهوم الكامن وراء باينانس كلاود هو أننا نريد أن نقدم منصة حيث يمكن للآخرين أن يساعدنا في تمكين الوصول إلى العملات المشفرة. وهذه هي الفكرة وراء ذلك."

تأتي الأخبار وسط تقرير حديث يزعم أن باينانس تقدمت بطلب للحصول على ترخيص للعمل في سنغافورة. ومع وجود مقرها أصلًا في مالطا، ستقوم باينانس الآن بتوسيع التزامها التنظيمي من خلال الحصول على ترخيص من سلطة النقد في سنغافورة.

في ١٦ فبراير، نشر كوينتيليغراف مقابلة مع سي زي، بالتزامن مع فوز الرئيس التنفيذي بالمركز الأول في قائمة كوينتيليغراف الأولى من نوعها على الإطلاق لأفضل ١٠٠.