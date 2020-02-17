عملية احتيال جديدة بالابتزاز عبر البريد الإلكتروني تستهدف غوغل آد سنس، وتُطالب ببيتكوين

تام شمس - الاثنين 17 فبراير 2020 11:52 مساءً - بدأت عملية احتيال ابتزاز جديدة تستهدف مالكي مواقع الويب التي تعرض إعلانات البانر من خلال برنامج آد سنس من غوغل في الانتشار عبر الإنترنت. ويطالب المخطط الخبيث بعملات بيتكوين في مقابل منع أي هجوم، مما قد يؤدي إلى تعليق حساب آد سنس للمستخدمين.

وقد تم الإبلاغ عن نظام الابتزاز المستند إلى البريد الإلكتروني بواسطة مدونة أخبار الأمان والتحقيق كريبس أون سكيوريتي، في ١٧ فبراير . ويوضح منشور المدونة أن بعض مالكي الموقع قد تلقوا رسالة حيث تم رصد موقعهم بواسطة البرنامج الضار كواحد يسعى للحصول على عائد من نشر إعلان. وتقرأ الرسالة:

"قريبًا، سيظهر إشعار التحذير الوارد أعلاه في لوحة تحكم حسابك في آد سنس بلا شك! وسيحدث هذا نظرًا لحقيقة أننا على وشك إغراق موقعك بكمية هائلة من حركة مرور الويب التي تم إنشاؤها بواسطة بوت بنسبة ارتداد ١٠٠٪ وآلاف عناوين IP بالتناوب - إنه كابوس لكل ناشر في آد سنس. بالإضافة إلى ذلك، سنقوم بضبط برامجنا المتطورة لفتحها، في دورة لا نهاية لها بمدة زمنية مختلفة، لكل لافتة آد سنس تعمل على موقعك." Advertisements

تظهر الرسالة كتحذير، حيث يطلب مجرمو الإنترنت بيتكوين بقيمة ٥٠٠٠ دولار لردع الهجوم.

وقد قال المستخدم الذي شارك الرسالة مع كريبس أون سكيوريتي أن إحصائيات حركة آد سنس الحديثة الخاصة به قد اكتشفت حركة مرور غير صالحة بدرجة كبيرة. ووصفت غوغل في الظاهر عملية الاحتيال بأنها تخريب تهديد كلاسيكي، حيث يحاول المحتال تحريك إجراء فرض ضد الناشرين عن طريق إرسال حركة مرور غير صالحة إلى مخزونهم.

وجاءت الأخبار في أعقاب سياسة غوغل الجديدة فيما يتعلق بإعلاناتها، حيث قال الفريق الذي يقف وراء آد سنس إنه سيتوقف عن عرض الإعلانات قبل حدوث نقرات غير صالحة. "هذا العام، نعمل على تعزيز دفاعاتنا بشكل أكبر من خلال تحسين الأنظمة التي تحدد عدد الزيارات غير المحتمل أو الأنشطة ذات الخطورة العالية قبل عرض الإعلانات. وهذه الدفاعات تسمح لنا بالحد من عرض الإعلانات حسب الحاجة لحماية مزيد من المعلنين والمستخدمين لدينا."