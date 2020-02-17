سعر بيتكوين ينخفض ​​إلى ما دون ٩,٥ آلاف دولار حيث يودع أح الحيتان ٦٠٠ بيتكوين في بيتميكس

تام شمس - الاثنين 17 فبراير 2020 08:53 مساءً - هبطت عملة بيتكوين (BTC) إلى أقل من ٩٥٠٠ دولار للمرة الأولى منذ أسبوعين تقريبًا يوم ١٧ فبراير، حيث استمر الضغط الهبوطي في الضغط على الأسواق.

مخطط السعر الأسبوعي لسوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

بيتكوين ترفض ١٠ آلاف دولار مرة أخرى

أظهرت بيانات من كوين٣٦٠ وأسواق كوينتيليغراف أن زوج بيتكوين مقابل الدولار قد سجل أدنى مستوى خلال ١٢ يومًا عند ٩٤٨٥ دولارًا يوم الإثنين. وفي وقت كتابة المقالة، كان سعر بيتكوين يكافح للعثور على الدعم عند ٩٥٠٠ دولار.

وتبع التحول للانخفاض هبوطًا لمدة أربعة أيام في بيتكوين، والتي وصلت إلى ١٠٥٠٠ دولار قبل أن تشهد مقاومة كبيرة.

وقد بدا بعض التجار قلقين، كما يتضح من إيداع واحد لشركة عملاقة المشتقات بيتمكيس يوم الإثنين، والتي بلغ مجموعها ٦٠٠ بيتكوين (٥,٧٢ ملايين دولار).

وبلغ إجمالي الخسائر الأسبوعية حوالي ٣,٥٪ خلال اليوم، بينما ظل الأداء الشهري قويًا بنسبة نمو بلغت ٧٪.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن العوائد السنوية لمستثمري بيتكوين لا تزال كما هي عند ٤٠٪ تقريبًا.

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مخطط سعر بيتكوين على مدى يوم واحد. المصدر: كوين٣٦٠

في الأسبوع الماضي، قال التاجر المخضرم توني فايس أن ٩٥٠٠ دولار سوف تمثل مجموعة مثالية للحصول على صفقات شراء.

المضاربون على الصعود يظلون أقوياء على المكاسب طويلة الأجل

في الوقت نفسه، فشل التقلب قصير الأجل في تخويف بعض من كبار المضاربين على الصعود في المجال. وأثناء حديثه في مقابلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال مذيع التلفزيون ماكس كيزر إنه رفع "توقعات" بيتكوين مقابل الدولار للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٢.

فالآن، كما قال، لن تتوقف بيتكوين عن ١٠٠٠٠٠ دولار، ولكن بدلًا من ذلك، ستصل إلى أربعة أضعاف هذا المبلغ - ٤٠٠٠٠٠ دولار.

ومع ذلك، فإن المستويات الحالية تعني أن بيتكوين تتصدر التوقعات الفنية لمتوسط ​​سعرها قبل النصف الثاني من المكافآت في مايو ٢٠٢٠.

ووفقًا للحسابات التي تستخدم نموذج مخزون التدفق التاريخي الدقيق، يجب أن يتم تداول العملة المشفرة بمتوسط ​​٨٦٠٠ دولار حتى شهر مايو.