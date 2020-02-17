مفوض الانتخابات يقول إن مواطني الهند سيمكنهم التصويت عبر بلوكتشين

تام شمس - الاثنين 17 فبراير 2020 08:53 مساءً - سيتمكن مواطنو الهند في وقتٍ قريب من الإدلاء بأصواتهم من خارج مدينتهم للتسجيل بفضل نظام قائم على بلوكتشين.

ووفقًا لصحيفة التايمز الهندية يوم ١٣ فبراير، قال كبير مفوضي الانتخابات في الهند سونيل أرورا إن البلاد تأمل في زيادة إقبال الناخبين من خلال حل التصويت القائم على بلوكتشين.

استخدام بلوكتشين لمنع "الأصوات المفقودة"

قال أرورا إنه في انتخابات ٢٠١٩، لم يصوت ٣٠٠ مليون ناخب مؤهل لأنهم إما لم يكونوا منخرطين في السياسة أو كانوا بعيدًا عن المكان الذي سجلتهم فيه دائرة التصويت في يوم الانتخابات.

وقد ذكرت صحيفة التايمز أوف إنديا أن البلاد بها أكثر من ٤٥٠ مليون مهاجر ينتقلون للعمل أو التعليم أو الزواج، لكنهم قد يفعلون ذلك مؤقتًا فقط، مما يدفع معظمهم إلى عدم مضايقة إعادة التسجيل في منطقة جديدة.

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وقال المفوض أن المنظمين يتعاونون مع المعهد الهندي للتكنولوجيا لتطوير نظام بلوكتشين الذي يسمح للمواطنين بالتصويت عن بعد.

حيث أوضح أرورا أنه يأمل أن يتم تطبيق نظام التصويت عبر بلوكتشين خلال فترة ولايته، والتي تنتهي في أبريل ٢٠٢١، مضيفًا أن هناك اقتراحًا معلقًا مع وزارة الشؤون القانونية لربط بطاقات هوية الناخبين ونظام هوية المواطنين بأدار.

وعلى ما يبدو، يتم استخدام بلوكتشين من قبل النظام للسماح للمواطنين بالتصويت خارج مدينة التسجيل الخاصة بهم مع منعهم أيضًا من الإدلاء بأصوات متعددة.