سعر بيتكوين يتراجع إلى ٩,٦ آلاف دولار وسط الأحد الدامي لريبل وإيثريوم والعملات البديلة

تام شمس - الأحد 16 فبراير 2020 11:52 مساءً - انخفض سعر بيتكوين (BTC) أكثر من ٣٠٠ دولار في أقل من ساعة يوم الأحد ١٦ فبراير، على الرغم من تقليص بعض الخسائر منذ ارتدادها من ٩٦٠٠ دولار إلى ٩٧٩٠ دولارً في وقت كتابة المقالة.

مخطط السعر لسوق العملات المشفرة ليوم واحد. المصدر: كوين٣٦٠

عطلة نهاية أسبوع سيئة للمضاربين على صعود سعر بيتكوين

ومع ذلك، كان أداء معظم العملات المشفرة أسوأ بكثير، كما يتضح من هيمنة سوق بيتكوين على ارتفاع واحد في المئة من أمس إلى ٦٣,٢ في المئة.

بدأت عطلة نهاية الأسبوع السيئة للمضاربين على الصعود يوم السبت بعد خسارتها مستوى ١٠٠٠٠ دولار. واليوم، انخفض زوج بيتكوين مقابل الدولار أكثر وانطلق من مستوى المقاومة الرئيسي عند حوالي ٩٦٠٠ دولار، والذي يحدث أيضًا أن يكون المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠ يومًا.إذًا ما التالي لبيتكوين؟ وفقًا لمحلل أسواق كوينتيليغراف المعتاد filbilb، يجب تجنب مستوى ٩٨٥٠ دولارًا، وذلك لتجنب الانخفاض إلى ما بين ٩,٤ إلى ٩,٥ آلاف دولار و٨,٨ آلاف دولار لدعم المناطق.

الرسم البياني لبيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم. المصدر: تريدينغ فيو

تجدر الإشارة إلى أن انخفاض عطلة نهاية الأسبوع قد ترك ما يسمى "فجوة" في العقود الآجلة لبيتكوين عند ١٠٤٩٥ دولارًا، وهو السعر الذي أغلق عنده تداول العقود الآجلة لبيتكوين على بورصة شيكاغو التجارية يوم الجمعة. فحسبما ذكر كوينتيليغراف عدة مرات من قبل، فإن ظاهرة سد هذه الفجوات عند استئناف التداول - عادة في غضون بضعة أيام - لم تمر دون أن يلاحظها أحد.

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وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الخوف والجشع من ٦٤ إلى ٥٩، مما يعني أن اتجاهات السوق "جشع" حاليًا، مما يدل على أن الارتفاع الذي دام عدة أسابيع فوق ١٠٣٠٠ دولار من المقرر تصحيحه.

العملات البديلة هبوطية على جميع الأصعدة

شهدت المكاسب التي حققتها بيتكوين بنسبة ٤٠٪ منذ عام حتى الآن العديد من العملات التي حققت مكاسب أكبر من أي وقت مضى. ومع ذلك، فإن العكس يبدو صحيحًا أيضًا لأن الخسائر التي تسببها العملات البديلة تميل إلى أن تكون أكبر أيضًا.

حيث انخفضت إيثريوم (ETH) بنسبة ٦٪ تقريبًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما شهدت إيوس وريبل و بيتكوين إس في (BSV) خسائر أكبر بنسبة -٩,١٣٪ و٧,٨٣٪ و١١,٩٣٪ على التوالي. كما انخفضت تيزوس (XTZ) بنسبة ٥,٨٪ وهبطت ترون (TRX) بنسبة ١٠٪ تقريبًا.

ومع ذلك، فإن واحدة من أبرز العملات البديلة هي تشين لينك (LINK)، حيث كانت من أفضل العملات المشفرة أداءً في عام ٢٠٢٠. وقد انخفضت LINK بشكل طفيف ولكنها تعافت بالفعل وارتفعت الآن بنسبة ٦٪ خلال اليوم، وفقًا لبيانات كوين٣٦٠.

"حسنًا، لقد حصلنا على التصحيحات"، حسبما علق المساهم المنتظم في أسواق كوينتيليغراف مايكل فان دي بوب. وتابع قائلًا:

"الاسترداد قاسي على بعض من تلك العملات، لكنه يوفر أيضًا فرصًا. ولا شك أننا سنرى ٩٤٠٠ دولار على الرغم من ذلك".

وفي وقت كتابة المقالة، بلغت هيمنة سوق بيتكوين على ٦٣,٢٪ مع انخفاض القيمة السوقية للعملة المشفرة أكثر من ٢٪ في اليوم إلى ٢٨٢ مليار دولار.