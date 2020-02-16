الصين تفرض حجرًا صحيًا على النقد لوقف فيروس كورونا، ولا توجد مشكلة مع بيتكوين

تام شمس - الأحد 16 فبراير 2020 09:52 مساءً - أفيد أن الصين قد بدأت الحجر الصحي على الأوراق النقدية المستخدمة لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا. وفي هذه الأثناء، بدأ مجتمع العملات المشفرة في الاطلاع على الأخبار معلقًا على أن استخدام بيتكوين كوسيلة للدفع من المفترض أن يحل المشكلة.

المزيد من الحالات المؤكدة لتفشي الوباء

سجلت مقاطعة هوبي، حيث تقع ووهان، ارتفاعًا هائلًا في حوالي ١٥٠٠٠ حالة جديدة و٢٤٢ حالة وفاة جديدة في غضون ٢٤ ساعة فقط بعد أن غيرت سلطات المقاطعة طريقتها لتشخيص الحالات في ١٣ فبراير. دوفي وان، الشريك المؤسس لبريميتيف كريبتو ادعى على تويتر في وقت سابق اليوم أن الحكومة لا تبلغ عن الأرقام بصورة كاملة.

حيث أبلغ تقرير من البي بي سي الأخير عن ٢٠٠٩ حالة جديدة و١٤٢ حالة وفاة أخرى. وفقا للأرقام الرسمية، فإن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد يتجاوز ٦٨٠٠٠، وعدد القتلى هو ١٦٦٥.

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الآثار على سوق العملات المشفرة

يبدو أن منشآت تعدين العملات المشفرة الصينية التي تم إغلاقها لم يكن لها تأثير يذكر على معدل هاش شبكة بيتكوين (BTC). ويبدو أن أداء الشبكة أقوى من أي وقت مضى مع استمرار ارتفاع معدلات الهاش.

حيث قال ماتي غرينسبان، مؤسس كوانتم إكونوميكس، لكوينتيليغراف أنه من الصعب تقدير التأثير على السوق في الوقت الحالي، "كيف سيؤثر ذلك على سعر بيتكوين، لا أستطيع أن أخبركم حقًا. ففي الوقت الحالي، لا أشعر أنه كذلك." وفي الوقت نفسه، قال متحدث باسم شركة تعدين الأجهزة بيتماين أنهم لا يرون أي تأثير على الإطلاق.

ولادة كورونا كوين

في حين أن مجتمع العملات المشفرة يتكهن على تويتر إذا ما كان من الممكن أن تكون بيتكوين هي الحل لانتشار الفيروس من خلال الأوراق النقدية، فقد تم إطلاق عملة كورورنا كوين (NCOV) التي تستند إلى فيروس كورونا وفقًا لمنشور ريديت. ووفقًا لموقع الويب، فإن هدفها هو نشر الوعي حول تفشي المرض.