كريغ رايت تهدد بيتكوين وبيتكوين كاش بدعاوى قضائية محتملة

تام شمس - الأحد 16 فبراير 2020 08:52 مساءً - حذر كريغ رايت، الذي يدعي أنه منشئ بيتكوين المعروف باسم ساتوشي ناكاموتو، بيتكوين (BTC) وبيتكوين كاش من التوقف عن استخدام قاعدة بيانات بيتكوين لتجنب الدعاوى القضائية المحتملة. وهو يدعي أن كلتا الشبكتين قد تنتهك أيضًا القوانين بموجب شروط ترخيص EULA وMIT الخاصة ببيتكوين الأصلي.

وأضاف الرجل الذي يقف وراء بيتكوين إس في في منشور المدونة الشخصية الأخير أنه سيستعيد السيطرة على النظام الذي أنشأه، وهو مستعد للقتال من أجل حقوقه هذا العام.

حجة كريغ رايت الرئيسية

يجادل رايت بأن حقوق قاعدة بيانات بيتكوين الموزعة تخضع لقانون حقوق النشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام ١٩٨٨ (CDPA) وقانون حقوق النشر والحقوق في لوائح البيانات ١٩٩٧ (لوائح البيانات ١٩٩٧). لذلك ينبغي اعتباره ممتلكات شخصية.

ويدعي الدكتور رايت أن تمثيل ٢١ مليون إجمالي بيتكوين الذي يقسم كل ١٠٠ مليون بيتكوين هو مجرد صفقة لفظية. ويجب أن يتمتع منشئ بيتكوين بالحقوق الكاملة للمطالبة بهذا العقد من جانب واحد مع تلك العقد لإصدارها، مضيفًا أنه:

Advertisements

"بصفتي منشئ بيتكوين، أحتفظ بالحقوق الفريدة لأي نسخة من قاعدة البيانات التي تم إنشاؤها من جينيسيس في يناير ٢٠٠٩. ولن أتخلى عن الملكية. سأقوم بترخيصها، وقد شاركت بالفعل في عملية".

منذ عام ٢٠١٨، كان كريغ رايت هو المدعى عليه في دعوى قضائية رفعت نيابة عن تركة ديف كليمان، الشريك التجاري الراحل لرايت. وزعم الادعاء أنه بعد وفاة كليمان في عام ٢٠١٣، استحوذ رايت بشكل غير قانوني على أكثر من مليون بيتكوين (BTC) أن الثنائي قد استخرجها بشكل مشترك في السنوات الأولى من العملة المشفرة، وكذلك بعض الملكية الفكرية ذات الصلة.

وقد تم تأجيل المحاكمة الجديدة المتعلقة بقضية كليمان إلى ١٧ أبريل، ولن تُعقد المحاكمة حتى يوليو ٢٠٢٠. ولكن على أي حال، لا ينبغي أن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لتجد أن جميع هذه الادعاءات مشروعة أم لا.