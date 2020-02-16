موني غرام تكشف عن تكنولوجيا التحويل في الوقت الفعلي، بناءً على فيزا وليس ريبل

تام شمس - الأحد 16 فبراير 2020 03:52 مساءً - أعلنت شركة موني غرام العملاقة للتحويلات عن خدمة جديدة تتيح إرسال الأموال في الوقت الفعلي، لكن حلول شريكها في سلسلة ريبل غير مشاركة.

حيث أعلنت موني غرام مؤخرًا عن فاست سند، وهي خدمة جديدة تتيح لعملائها إرسال الأموال في الوقت الفعلي إلى رقم هاتف عبر موقع ويب مخصص أو تطبيق بالهاتف المحمول. ومع ذلك، كشفت إجابات الشركة على استفسارات كوينتيليغراف أن من المثير للدهشة أن أحدث منتج لشركة موني غرام لا يستخدم تقنية ريبل.

لا حاجة لبلوكتشين للتسويات في الوقت الحقيقي

أوضحت كاميلا شيتيل، مديرة العمليات في موني غرام لكوينتيليغراف أن فاست سند تستخدم معاملة فيزا الائتمانية الأصلية المباشرة لتسليم الأموال إلى الحسابات المصرفية من خلال إيداع بطاقة الخصم.

على الرغم من عدم مشاركة تكنولوجيا السجلات الموزعة، فإن موقع الويب والتطبيق المخصّص لهما يستفيدان من خدمات ميكروية مفتوحة المصدر. كما أشارت تشيتيل أيضًا إلى أنه على الرغم من عدم مشاركة ريبل في هذه الخدمة، فإن الشركة تستخدم على أساس بلوكتشين بشكل واسع في مجالات أخرى:

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"اليوم، تستخدم موني غرام منتج ريبل عند الطلب للسيولة والذي يسمح لموني غرام بتداول العملات الأجنبية على مستوى الشركات باستخدام XRP. وهي وظيفة خزانة خلفية لا تواجه المستهلك. وتساعد هذه التقنية في حل أغلى جانب من العملية الحالية وأكثرها استغراقًا للوقت من خلال تقليل مقدار الأموال التي تحتاجها الشركة لتتوقف في جميع أنحاء العالم، مما سيقلل في النهاية احتياجات رأس المال العامل."

علاوة على ذلك، قالت تشيتيل أن موني غرام تقوم أيضًا بتقييم حالات الاستخدام الأخرى "حيث يمكن أن تساعد بلوكتشين في حل خصوصية البيانات والالتزامات التنظيمية من خلال تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع." وبشكل عام، أشادت بتكنولوجيا والعملات المشفرة، مشيرة إلى أن الشركة تعتقد أن بلوكتشين هي مستقبل المدفوعات العالمية عبر الحدود والتحويلات المالية.

كما أشادت تشيتيل أيضًا بسوق العملات المشفرة لكونه نشطًا دائمًا - على عكس الأسواق التقليدية - وقدرة أصول العملات المشفرة على تقصير أوقات التسليم للعملة. وأخيرًا، قالت إن موني غرام تبحث في حالات استخدام متعددة لزيادة استخدام أدوات ريبل وتتكامل مع أحدث إصدار من مجموعة خدمات ريبل لتقديم خدمة صرف نقدي لجميع أعضاء الشبكة.