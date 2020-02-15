انكسار الاتجاه الصعودي؟ انخفضت عملة بيتكوين إلى أقل من ١٠ آلاف دولار مع وصول الجشع إلى أعلى مستوى خلال ٦ أشهر

تام شمس - السبت 15 فبراير 2020 11:52 مساءً - هبطت عملة بيتكوين (BTC) إلى أقل من ١٠٠٠٠ دولار بعد أن فشلت في كسر مقاومة ١٠٥٠٠ دولار، محاكية انخفاض مماثل بقيمة ٣٠٠ دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

مخطط السعر لسوق العملات المشفرة ليوم واحد. المصدر: كوين٣٦٠

بيتكوين تنخفض ​​إلى ٩٨٠٠ دولار

تشير بيانات كوين٣٦٠ وأسواق كوينتيليغراف إلى أن بيتكوين قد انخفض إلى أقل من ١٠٠٠٠ دولار، حتى سعر وقت كتابة المقالة البالغ ٩٨٨٤ دولارًا.

حيث علق المساهم في أسواق كوينتيليغراف filbfilb أنها "استجابة جيدة من جانب المضاربين على الصعود ولكن ١٠ آلاف يحتاج إلى استصلاح" وذلك على قناته على تيليغرام بعد أن عاود سعر بيتكوين ارتداده مبدئيًا فوق مستوى ١٠٠٠٠ دولار. وتابع قائلًا:

"ارتدينا من المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم، والتي تهدف إلى أن تكون بمثابة دعم، ولكن هناك حجة تم كسر الاتجاه الصعودي. إنها عطلة نهاية الأسبوع وستترك لنا فجوة أعلاه. ونحن نأمل أن يكون بعضكم قد ملأ صفقته. وقد فاتني ذلك من قبل بضعة دولارات. سأنتظر ونرى ما سيحدث مع OBV في ٤ ساعات حتى الآن."

وفي هذه الأثناء، كان زميل آخر من المحللين مايكل فان دي بوب أكثر تفاؤلًا قائلًا إن التراجع كان متوقعًا، إن لم يكن جزءًا جيدًا من السوق الصاعدة.

"أولًا وقبل كل شيء: لا يزال الاسترداد في وضع جيد للغاية بالنسبة لهذا السوق، حتى لو ارتفعت إيثريوم إلى ٢٤٠ دولارًا وبيتكوين إلى ٩٥٠٠ دولار"، وأضاف:

Advertisements

"ثانيًا: لا، لن نذهب إلى ٣٠٠٠ دولار. ثالثًا: لا نزال مبكرين".

المشاركون في مجال العملات المشفرة يعبرون عن الجشع

خلال الأسابيع القليلة الماضية، خرجت أكبر أصول العملات المشفرة من اتجاهها النازل على مدار عدة أشهر، مما أدى إلى ظهور العديد من الضربات الشديدة عند أحدث تأرجح في الأسعار بالقرب من ١٠٥٠٠ دولار. بعد التمرير بين ١٠٥٠٠ دولار و١٠١٠٠ دولار في اليومين الأخيرين، غير قادر على الارتفاع فوق ١٠٢٨ دولارًا، اتخذت بيتكوين خطوة هبوطية حاسمة إلى ما دون ١٠٠٠٠ دولار.

وبالتزامن مع الهبوط، نشر مؤشر الخوف والجشع لمؤشر العملات المشفرة قراءة ٦٤، مما يشير إلى أن السوق ربما يكون جشعًا وغير واقعي مع توقعاته.

المصدر: مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة.

وعندما أصبحت مشاعر المشاركين في العملات المشفرة مفرطة، سجل مؤشر الخوف والجشع أعلى المستويات التي لم نشهدها منذ أغسطس ٢٠١٩.

كما استحوذ صعود بيتكوين الأخير على العديد من العملات ليقترب منها سعر إيجابي، حيث تتمتع العملات مثل تيزوس (XTZ) وإيثريوم (ETH) بمكاسب مئوية ثنائية الرقم. وفي وقت كتابة المقالة، بلغت هيمنة سوق بيتكوين ٦٢,٢٪ مع انخفاض القيمة السوقية للعملة المشفرة إلى ٢٨٩ مليار دولار.